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Das Bild auf 5min.at zeigt Unternehmerin Isolde Pugganig.
Die mittlerweile 13. Auflage des Charity-Golfturniers im Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee brachte 4.400 Euro ein.
St. Veit an der Glan
19/07/2026
Charity-Golfturnier

Abschlag für den guten Zweck: 4.400 Euro Spenden für Onkologie gesammelt

Seit mittlerweile 15 Jahren organisiert die St. Veiter Unternehmerin Isolde Pugganig mit viel Herzblut ihr bekanntes Charity-Golfturnier im Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(135 Wörter)
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Jahr für Jahr bringt sie sportlich Begeisterte, Sponsoren und Unterstützer für den guten Zweck zusammen, um gezielt Spenden für den Förderkreis Onkologie St. Veit zu sammeln. Die mittlerweile 13. Auflage brachte 4.400 Euro ein.

Charity-Golfturnier bringt Spenden für Onkologie

Die gesammelten Spenden kommen direkt dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit zugute, heißt es in einer Aussendung. Der Förderkreis nutzt die Mittel, um krebskranken Patienten schnell und ohne bürokratische Hürden zu helfen. Zusätzlich fließen die Gelder in die Finanzierung von Projekten und in die medizinische Weiterentwicklung, um die Versorgung der Betroffenen vor Ort direkt zu verbessern. Was vor 13 Jahren mit einer Idee begann, ist heute eine liebgewonnene Tradition, wird abschließend mitgeteilt.

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