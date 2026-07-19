Abschlag für den guten Zweck: 4.400 Euro Spenden für Onkologie gesammelt

Jahr für Jahr bringt sie sportlich Begeisterte, Sponsoren und Unterstützer für den guten Zweck zusammen, um gezielt Spenden für den Förderkreis Onkologie St. Veit zu sammeln. Die mittlerweile 13. Auflage brachte 4.400 Euro ein.

Charity-Golfturnier bringt Spenden für Onkologie

Die gesammelten Spenden kommen direkt dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit zugute, heißt es in einer Aussendung. Der Förderkreis nutzt die Mittel, um krebskranken Patienten schnell und ohne bürokratische Hürden zu helfen. Zusätzlich fließen die Gelder in die Finanzierung von Projekten und in die medizinische Weiterentwicklung, um die Versorgung der Betroffenen vor Ort direkt zu verbessern. Was vor 13 Jahren mit einer Idee begann, ist heute eine liebgewonnene Tradition, wird abschließend mitgeteilt.