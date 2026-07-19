Fotogalerie: So schön war das Sommerfest der Stadtrichter zu Clagenfurth

Das Sommerfest der Stadtrichter zu Clagenfurth fand bereits zum dritten Mal im stimmungsvollen Ambiente des Weinguts Hudelist statt.

Bereits zum dritten Mal fand das Sommerfest der Stadtrichter zu Clagenfurth beim Weingut Hudelist statt.

Bereits zum dritten Mal fand das Sommerfest der Stadtrichter zu Clagenfurth beim Weingut Hudelist statt.

Bei bestem Wetter und ausgezeichneter Stimmung genossen die zahlreichen Gäste einen genussvollen Abend mit regionalen Spezialitäten. Serviert wurden köstliches Morle-Eis, traditionelle Kärntner Kasnudeln der Norischen Nudelwerkstatt, feiner Prosciutto vom Feinen Haus Frierss sowie erlesene Käsespezialitäten der Kärntnermilch. Den süßen Abschluss bildeten die herrlichen Nachspeisen der Konditorei Fahrnberger.

Zahlreiche Gäste feierten mit

Für die passende musikalische Unterhaltung sorgte DJ Egon, der mit seiner abwechslungsreichen Tanzmusik die Gäste bis in die späten Abendstunden auf die Tanzfläche lockte und für beste Stimmung sorgte. Mitgefeiert haben: LH-Stv. Gabi Schaunig, Bgm. Christian Scheider mit den Vizes Ron Rabitsch und Patrick Jonke sowie die StR Constanze Mochar, Sandra Wassermann, Franz Petritz, WK-Präsident Jürgen Mandl, Bettina Rabitsch mit dem Frierss „Aufschneider“, KABEG-Manager Wolfi Schantl, Winzer-Ehrenpräsident Horst Wild, ORF-Stiftungsrat Michael Götzhaber, Kokosbusserl-Königin Alexandra Kosta, KAC-Manager Oliver Pilloni, Pumpe-Wirt Martin Filippitisch, die Ktn. Nudelspezialisten Edith und Walter Kuss, „Woody“ Gerhard und Sandro Piroutz, Magistratsdirektorin Isabella Jandl, Immobilienexpertin Renate Kodym, Reiseprofi Fredy Springer,