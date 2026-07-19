Neuer Treffpunkt für Genießer: Restaurant „Vista“ feierlich eröffnet

Mit der Eröffnung des neuen Restaurants „Vista“ hat Tröpolach seit Samstag, 11. Juli 2026, einen weiteren kulinarischen Treffpunkt.

Familie Zerza investierte in ein modernes Gastronomiekonzept und schuf im Zuge dessen auch zusätzliche Gästezimmer was der touristischen Entwicklung der Region zugutekommt, heißt es in einer Aussendung.

Neueröffnung in Tröpolach

Zur Eröffnung fanden sich zahlreiche Gäste, Freunde und Wegbegleiter ein. Unter den Gratulanten waren auch Bürgermeister Leopold Astner sowie Markus Brandstätter, Geschäftsführer der NLW Tourismus Marketing GmbH. Mit dem Restaurant „Vista“ entsteht ein neuer Ort zum Genießen und Verweilen – sowohl für Urlaubsgäste als auch für Einheimische, heißt es weiter.

„Es sind Familienbetriebe wie jener …“

Bürgermeister Leopold Astner betonte die Bedeutung solcher Investitionen für die Gemeinde: „Es sind Familienbetriebe wie jener der Familie Zerza, die unsere Region mit viel Engagement und Leidenschaft weiterentwickeln. Jeder Euro, der in Qualität, Gastfreundschaft und neue Angebote investiert wird, stärkt die Region als Tourismusstandort und erhöht gleichzeitig die Lebensqualität für Einheimische und Gäste. Das Restaurant Vista ist eine echte Bereicherung.“