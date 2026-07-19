Nach heftigen Unwettern in Kärnten: So wird das Wetter nächste Woche

Nach teils heftigen Gewittern in den letzten Tagen, warnten Wetterdienste auch heute bereits vor Starkregen und Sturmböen. Doch was haben wir in der kommenden Woche zu erwarten?

Bereits in den vergangenen Tagen kam es immer wieder zu Gewittern in Kärnten, was auch zu Stromausfällen, Baumstürzen, Muren und zahlreichen Feuerwehreinsätzen führte. Auch für den heutigen Tag sind besonders in Unterkärnten noch einmal Gewitter angekündigt worden. Doch wie es auch in den kommenden Tagen wettertechnisch aussieht, erfährst du hier.

Kaltfront bringt regen und Gewitter nach Kärnten

Wie es vonseiten der Geosphere Austria heißt, zieht im Verlauf des heutigen Nachmittages eine Kaltfront durch, von Westen her breiten sich Regen und Gewitter aus. „Am längsten sonnig bleicht es im östlichen Klagenfurter Becken, hier treffen die Gewitter am späten Nachmittag ein. Lebhafter bis kräftiger Wind aus Nord kommt auf, bei Gewittern sind auch Sturmböen zu erwarten“, so die Wetterexperten. Doch später am Tag soll es dann bereits wieder auflockern.

„Gelbe Wetterwarnung“ für Teile Österreichs

Gegen 14 Uhr vermeldete die „Skywarn Austria“ eine „Gelbe Wetterwarnung“ und betont dazu: „Wie erwartet haben sich die Schauer und Gewitter im Tagesverlauf weiter nach Osten und Südosten ausgebreitet. Die derzeit kräftigsten Gewitter erstrecken sich von Kärnten über den Bezirk Murau, das Mur- und Mürztal, das südliche Wiener Becken bis ins Nordburgenland.“ In den kommenden Stunden sollen sich die Schauer weiter in Richtung Süden und Südosten ausbreiten.

Mögliche Gefahren laut Skywarn Austria – Hagel bis 2 cm – Kräftiger Starkregen – Lokale Sturmböen – Häufige und kräftige Blitzschläge

©tauernwetter.at Laut Skywarn Austria sollen sich in den kommenden Stunden die Schauer und Gewitter weiter in Richtung Süden und Südosten ausbreiten.

So wird das Wetter in Kärnten nächste Woche

In der Nacht auf Montag ziehen auch im Osten die Wolken rasch ab. Teilweise ist es dann klar, nach Mitternacht bildet sich in einigen Tälern und Becken etwas Nebel oder Hochnebel, so vonseiten der Geosphere Austria. Der Montag dürfte recht freundlich werden. „In der Früh kann es verbreitet Hochnebel geben der am Vormittag allmählich auflockert. Nach längeren sonnigen Phasen zwischendurch bilden sich am Nachmittag wieder vermehrt Quellwolken aber nur vereinzelt kurze gewittrige Regenschauer“, so die Wetterexperten weiter. Die Tageshöchstwerte erreichen bis 26 Grad.

Wechselhafter Dienstag in Kärnten

Am Dienstag zeigt sich der Vormittag in Kärnten teils noch freundlich mit etwas Sonne zwischendurch. „Von Nordwesten her machen sich aber bald dichtere Wolken bemerkbar und im Tagesverlauf ist dann durch eine schwache Störung mit einigen gewittrigen Regenschauern zu rechnen“, so die Meteorologen. Am Nachmittag ist dann eine Wetterbesserung in Sicht. Wiederum hat es Höchstwerte von 19 bis 24 Grad.

Sonnenschein am Mittwoch und Störungsfront am Donnerstag

Am Mittwoch überwiegt in Kärnten der Sonnenschein unter schwachem Hochdruckeinfluss. „Am Nachmittag entstehen zwar über den Bergen größere Quellwolken, meist bleibt es dabei trocken“, teilen die Wetterexperten weiter mit. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 27 Grad. Eine Störungsfront bringt dann am Donnerstag leicht unbeständiges Wetter. „Die Sonne wird aber nur vorübergehend von dichteren Wolken und einzelnen gewittrigen Regenschauern getrübt. Später am Tag könnte es von Westen her rasch wieder Auflockerungen mit sonnigen Phasen geben“, so vonseiten der Geosphere Austria.