Zeitreise: Gladiatoren kämpfen im Amphitheater Virunum

Wie kämpften Gladiatoren wirklich? Welche Techniken beherrschten sie, welche Ausrüstung trugen sie – und was machte die Arenakämpfe der Römer zu einem echten Publikumsmagneten? Antworten auf diese Fragen bietet das große Gladiatorenspektakel im Amphitheater Virunum auf dem Zollfeld bei Maria Saal. An zwei Terminen, am Samstag, dem 18. Juli, welcher bereits stattfand, und am Samstag, dem 1. August 2026, erwacht die römische Antike jeweils von zehn bis 12 Uhr wieder zum Leben.

Schaukämpfe und Mitmach-Stationen am Zollfeld

Im historischen Ambiente des antiken Amphitheaters präsentieren die Schaukämpfer des Vereins „INDES – Verein für europäische historische Kampfkunst“ eindrucksvoll rekonstruierte Techniken verschiedener Gladiatorentypen. Begleitet werden die Vorführungen vom summa rudis, dem Schiedsrichter der Arena. Er moderiert die Kämpfe und gibt spannende Einblicke in das Leben der Akteure. Zuschauen ist jedoch nur ein Teil des Erlebnisses: Vor den eigentlichen Kämpfen können die Besucher an Mitmach-Stationen selbst aktiv werden, Kampftechniken ausprobieren und die Bewaffnung aus nächster Nähe kennenlernen. Die Darsteller stehen während der gesamten Veranstaltung für Fragen rund um das Training, die Ausrüstung und den Alltag der Kämpfer zur Verfügung. Im Anschluss an das zweistündige Spektakel wird für alle Interessierten eine kurze Führung durch das Amphitheater Virunum angeboten.

©R. Bäck | Im Amphitheater Virunum erwacht die römische Antike wieder zum Leben.

Weitere Details: Die Veranstaltung richtet sich an Familien, Geschichtsinteressierte und alle, die römische Geschichte einmal auf besonders lebendige Weise erleben möchten, heißt es. Gladiatorenspektakel im Amphitheater Virunum Termine: Samstag, 18. Juli 2026

Samstag, 1. August 2026

Zeit: jeweils 10.00–12.00 Uhr Ort: Amphitheater Virunum, Zollfeld, 9063 Maria Saal Eintritt: 9 Euro pro Person | Kinder bis sechs Jahre frei Bitte mitbringen: Festes Schuhwerk sowie dem Wetter entsprechende Kleidung (Sonnen- bzw. Regenschutz). Zudem ist eine Anmeldung unter magdalensberg@kaernten.museum erforderlich. Hinweis: Die kärnten.museum-Jahreskarte, die Mitgliedschaft im Förderverein Rudolfinum sowie die Kärnten Card sind bei dieser Sonderveranstaltung nicht gültig, heißt es.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.07.2026 um 15:54 Uhr aktualisiert