Skip to content
Region auswählen:
/ ©Thomas Kaiser
Das Bild auf 5min.at zeigt den Faaker See am Morgen.
Nach dem Hochnebel kommt am Montag in Kärnten die Sonne heraus, doch auch Quellwolken, sowie vereinzelte gewittrige Schauer sind möglich
Kärnten
19/07/2026
Wetterprognose

Wechselhafter Montag in Kärnten: Hochnebel, Sonne und vereinzelte Schauer

Am Montag dürfte es in Kärnten vorübergehend etwas freundlicher werden.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(66 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

„In der Früh kann es verbreitet Hochnebel geben der am Vormittag allmählich auflockert. Nach längeren sonnigen Phasen zwischendurch bilden sich am Nachmittag wieder vermehrt Quellwolken aber nur vereinzelt kurze gewittrige Regenschauer“, heißt es von den Wetterexperten der Geosphere Austria. In der Früh Temperaturen zwischen zehn und 15 Grad, Höchstwerte 21 bis 26 Grad.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at