/ ©Thomas Kaiser
Wechselhafter Montag in Kärnten: Hochnebel, Sonne und vereinzelte Schauer
Am Montag dürfte es in Kärnten vorübergehend etwas freundlicher werden.
„In der Früh kann es verbreitet Hochnebel geben der am Vormittag allmählich auflockert. Nach längeren sonnigen Phasen zwischendurch bilden sich am Nachmittag wieder vermehrt Quellwolken aber nur vereinzelt kurze gewittrige Regenschauer“, heißt es von den Wetterexperten der Geosphere Austria. In der Früh Temperaturen zwischen zehn und 15 Grad, Höchstwerte 21 bis 26 Grad.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes