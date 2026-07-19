Wechselhafter Montag in Kärnten: Hochnebel, Sonne und vereinzelte Schauer

Nach dem Hochnebel kommt am Montag in Kärnten die Sonne heraus, doch auch Quellwolken, sowie vereinzelte gewittrige Schauer sind möglich

Nach dem Hochnebel kommt am Montag in Kärnten die Sonne heraus, doch auch Quellwolken, sowie vereinzelte gewittrige Schauer sind möglich

„In der Früh kann es verbreitet Hochnebel geben der am Vormittag allmählich auflockert. Nach längeren sonnigen Phasen zwischendurch bilden sich am Nachmittag wieder vermehrt Quellwolken aber nur vereinzelt kurze gewittrige Regenschauer“, heißt es von den Wetterexperten der Geosphere Austria. In der Früh Temperaturen zwischen zehn und 15 Grad, Höchstwerte 21 bis 26 Grad.