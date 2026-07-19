Griffen-Rast: Familienbetrieb Mochoritsch baut Stromversorgung aus

Herzstück dabei ist eine Photovoltaik-Carportanlage bei der Griffen-Rast, die erneuerbare Stromerzeugung mit einer architektonisch attraktiven Gestaltung des Parkplatzes verbindet. Für die Umsetzung der Carportanlage mit einer Investitionssumme von rund 600.000 Euro stellt das Energiereferat des Landes Kärnten eine Förderung in Höhe von 100.000 Euro zur Verfügung.

„Mocho Energy“

Die entsprechende Förderzusage wurde kürzlich von Energielandesrat Sebastian Schuschnig an die Geschäftsführer Hannes und Josef Jernej, die gemeinsam mit ihrer Schwester den Betrieb führen, übergeben. „Mit Projekten wie Mocho Energy zeigen Kärntner Betriebe, wie Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen können. Das Energiereferat unterstützt solche Investitionen ganz bewusst, weil sie einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen stärken“, betont Energie- und Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig.

Neue „Grüne Oase“ mit 70 Stellplätzen in Griffen

Die Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 200 kWp ist als Carportanlage mit rund 70 Stellplätzen für Gäste der Griffen-Rast konzipiert. Das Projekt wurde Anfang 2026 in Betrieb genommen. Neben der Stromproduktion verfolgt das Unternehmen damit auch das Ziel, den Parkplatz zu einer begrünten, attraktiven Aufenthaltsfläche, einer „Grünen Oase“, weiterzuentwickeln. Bei der Umsetzung des Projekts arbeiteten zahlreiche Betriebe aus dem Lavanttal zusammen, darunter unter anderem die Silver Star Stahlbau GmbH aus St. Andrä.

„PV ist ein wichtiger Beitrag für die Energiewende in Kärnten“

Die PV-Carportanlage ergänzt die bereits vorhandene PV-Anlage mit 159,9 kWp am Dach der Griffen-Rast. Dafür wurden 170.067 Euro investiert, das Land Kärnten unterstützte dieses Vorhaben mit 29.422 Euro, heißt es weiter. Langfristiges Ziel des Unternehmens sei es auch, den Eigenstrombedarf in den kommenden Jahren vollständig selbst zu decken. Der Photovoltaik-Ausbau sei für Kärnten aus mehreren Gründen entscheidend, ist Schuschnig überzeugt: „PV ist ein wichtiger Beitrag für die Energiewende in Kärnten, jedes Projekt macht uns ein Stück unabhängiger von Energieimporten. Zudem stärkt der Einsatz erneuerbarer Energien den Wirtschaftsstandort und schafft Wertschöpfung in den Regionen. Mit diesem PV-Projekt leistet das Unternehmen Mochoritsch einen wichtigen Beitrag dazu.“