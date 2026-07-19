18-Jährige kracht frontal in Klein-Lkw und wird schwer verletzt

Eine 18-jährige Autofahrerin geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Diex auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen Klein-Lkw. Sie wurde schwer verletzt.

Die junge Autofahrerin wurde nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen in das UKH Klagenfurt gebracht.

Die junge Autofahrerin wurde nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen in das UKH Klagenfurt gebracht.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagmittag auf der Diexer Landesstraße (L133) ereignet. Eine 18-jährige Autofahrerin kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Klein-Lkw. Die junge Frau erlitt schwere Verletzungen.

Auto gerät auf Gegenfahrbahn

Der Unfall passierte gegen 12.33 Uhr im Bereich St. Ulrich am Johannserberg. Die 18-Jährige war mit ihrem Auto auf der L133 in Richtung Diex unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte ihr Fahrzeug frontal gegen den Klein-Lkw eines 65-jährigen Mannes. Die junge Autofahrerin wurde nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen in das UKH Klagenfurt gebracht. Der 65-jährige Lenker des Klein-Lkw sowie seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt.

Alkotests verliefen negativ

Wie die Polizei mitteilt, verliefen die Alkomattests sowohl bei der 18-jährigen Autofahrerin als auch beim Lenker des Klein-Lkw negativ. Warum die junge Frau auf die Gegenfahrbahn geriet, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.