18-Jährige kracht frontal in Klein-Lkw und wird schwer verletzt
Eine 18-jährige Autofahrerin geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Diex auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen Klein-Lkw. Sie wurde schwer verletzt.
Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagmittag auf der Diexer Landesstraße (L133) ereignet. Eine 18-jährige Autofahrerin kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Klein-Lkw. Die junge Frau erlitt schwere Verletzungen.
Auto gerät auf Gegenfahrbahn
Der Unfall passierte gegen 12.33 Uhr im Bereich St. Ulrich am Johannserberg. Die 18-Jährige war mit ihrem Auto auf der L133 in Richtung Diex unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte ihr Fahrzeug frontal gegen den Klein-Lkw eines 65-jährigen Mannes. Die junge Autofahrerin wurde nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen in das UKH Klagenfurt gebracht. Der 65-jährige Lenker des Klein-Lkw sowie seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt.
Alkotests verliefen negativ
Wie die Polizei mitteilt, verliefen die Alkomattests sowohl bei der 18-jährigen Autofahrerin als auch beim Lenker des Klein-Lkw negativ. Warum die junge Frau auf die Gegenfahrbahn geriet, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.