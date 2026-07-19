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Das Bild auf 5min.at zeigt das UKH Klagenfurt.
Die junge Autofahrerin wurde nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen in das UKH Klagenfurt gebracht.
Diex/Klagenfurt
19/07/2026
Schwer verletzt

18-Jährige kracht frontal in Klein-Lkw und wird schwer verletzt

Eine 18-jährige Autofahrerin geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Diex auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen Klein-Lkw. Sie wurde schwer verletzt.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(163 Wörter)
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Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagmittag auf der Diexer Landesstraße (L133) ereignet. Eine 18-jährige Autofahrerin kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Klein-Lkw. Die junge Frau erlitt schwere Verletzungen.

Auto gerät auf Gegenfahrbahn

Der Unfall passierte gegen 12.33 Uhr im Bereich St. Ulrich am Johannserberg. Die 18-Jährige war mit ihrem Auto auf der L133 in Richtung Diex unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte ihr Fahrzeug frontal gegen den Klein-Lkw eines 65-jährigen Mannes. Die junge Autofahrerin wurde nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen in das UKH Klagenfurt gebracht. Der 65-jährige Lenker des Klein-Lkw sowie seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt.

Alkotests verliefen negativ

Wie die Polizei mitteilt, verliefen die Alkomattests sowohl bei der 18-jährigen Autofahrerin als auch beim Lenker des Klein-Lkw negativ. Warum die junge Frau auf die Gegenfahrbahn geriet, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

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