E-Auto-Unfall & Fehlalarm: Turbulente Nacht für Floriani

Nach dem anstrengenden Festwochenende wurde die FF St.Veit/Glan heute Nacht zu gleich zwei Einsätzen alarmiert. Zuerst mussten die Floriani zu einem Unfall ausrücken.

Die erste Alarmierung erfolgte Montagfrüh um 0.55 Uhr gemeinsam mit den Feuerwehren Feuerwehr Treffelsdorf, FF -Obermühlbach/Schaumboden und Freiwillige Feuerwehr Kraig zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in Hintnausdorf.

Person konnte sich selbst befreien

Während der Anfahrt kam die Entwarnung – über Funk wurden die Einsatzkräfte von der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) in Kenntnis gesetzt, dass sich die Person schon selbst aus dem Fahrzeug befreien konnte und unverletzt war. Die Aufgabe der Feuerwehr bestand darin, die Hochvolt-Freischaltung (bei dem Unfallfahrzeug handelte es sich um ein Elektrofahrzeug) vorzunehmen und die Unfallstelle abzusichern. Nach 45 Minuten konnte die FF St.Veit/Glan den Einsatz beenden.

Fehlalarm um 4 Uhr

Um 04.09 Uhr der nächste Alarm – im Parkhaus 3 in der Spitalgasse hat die Brandmeldeanlage einen Alarm ausgelöst. Nachdem bei der Erkundung kein Grund für die Auslösung festgestellt werden konnte, wurde um 04.45 Uhr der LAWZ wieder Einsatzbereitschaft gemeldet.