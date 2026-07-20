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/ ©FF St Veit
Bild auf 5 Minuten zeigt einen Unfall
Zu einem Unfall wurden dei Floriani aus Sr. Veit heute Nacht gerufen.
St. Veit an der Glan
20/07/2026
Feuerwehreinsätze

E-Auto-Unfall & Fehlalarm: Turbulente Nacht für Floriani

Nach dem anstrengenden Festwochenende wurde die FF St.Veit/Glan heute Nacht zu gleich zwei Einsätzen alarmiert. Zuerst mussten die Floriani zu einem Unfall ausrücken.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(155 Wörter)
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Die erste Alarmierung erfolgte Montagfrüh um 0.55 Uhr gemeinsam mit den Feuerwehren Feuerwehr Treffelsdorf, FF -Obermühlbach/Schaumboden und Freiwillige Feuerwehr Kraig zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in Hintnausdorf.

Person konnte sich selbst befreien

Während der Anfahrt kam die Entwarnung – über Funk wurden die Einsatzkräfte von der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) in Kenntnis gesetzt, dass sich die Person schon selbst aus dem Fahrzeug befreien konnte und unverletzt war. Die Aufgabe der Feuerwehr bestand darin, die Hochvolt-Freischaltung (bei dem Unfallfahrzeug handelte es sich um ein Elektrofahrzeug) vorzunehmen und die Unfallstelle abzusichern. Nach 45 Minuten konnte die FF St.Veit/Glan den Einsatz beenden.

Fehlalarm um 4 Uhr

Um 04.09 Uhr der nächste Alarm – im Parkhaus 3 in der Spitalgasse hat die Brandmeldeanlage einen Alarm ausgelöst. Nachdem bei der Erkundung kein Grund für die Auslösung festgestellt werden konnte, wurde um 04.45 Uhr der LAWZ wieder Einsatzbereitschaft gemeldet.

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