Sonne und Gewitterrisiko: So startet Kärnten in die neue Woche

Am heutigen Montag wird es nicht ganz so heiß. Am Nachmittag kann es lokal auch zu Gewittern, vor allem über dem Bergland, kommen.

Am Montag gibt es kärntenweit verbreitet Hochnebel, der sich im Laufe des Vormittages allmählich auflockert. Im Südosten können in der Früh einzelne Regenschauer durchziehen. „Zu Mittag und am Nachmittag ist es recht sonnig“, heißt es seitens der GeoSphere Austria.

Gewitter am Nachmittag möglich

Über dem Bergland bilden sich wieder Quellwolken, folglich ist mit ein paar, teils gewittrigen Regenschauern zu rechnen. In der Früh bewegt sich die Temperatur zwischen 9 Grad in Gmünd und 15 Grad in der Klagenfurter Innenstadt, am Nachmittag sind 21 bis 26 Grad zu erwarten.

Der Dienstag in Kärnten

Der Dienstag bringt in Kärnten wechselhaftes Wetter mit sich. Während am Vormittag noch häufig die Sonne scheint, ziehen im Tagesverlauf immer mehr Wolken auf. Ab dem Nachmittag bilden sich vor allem über den Bergen im Westen und Norden Regenschauer und Gewitter. Durch eine Höhenströmung aus Nordwest ziehen diese Unwetter schrittweise weiter in Richtung Südosten.

Gegen Abend wird es wieder schöner

Gegen Abend klingen die Schauer am Dienstag wieder ab und die Wolkendecke lockert stellenweise auf, sodass regional noch einmal die Sonne zum Vorschein kommt. Nach kühlen Frühtemperaturen zwischen 9 und 14 Grad steigen die Höchstwerte im Laufe des Tages auf 19 bis 24 Grad.

