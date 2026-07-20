Fans zu Badeanzug-Foto von Melissa Naschenweng: „Schade…“

Melissa Naschenweng begeistert ihre zahlreichen Fans mit ihrer Musik. Doch mit ihrem letzten Facebook-Posting kam sie nicht so gut an. Es hagelte Kritik.

Die Kärntner Sängerin Melissa Naschenweng ist eigentlich ein Publikumsliebling und hat zahlreiche Fans. Aber mit ihrem gestrigen Facebook-Posting erntete sie eher Kritik. Ein Foto zeigt sie im Badeanzug, Fans kommentieren mitunter mit: „Nächste Woche steht sie Nackig da“.

Kritik bei Naschenweng-Badeanzugfoto

Naschenweng posiert gerne mal im Bikini auf Fotos. Normalerweise bekommt sie eher Komplimente. Doch bei ihrem gestrigen Facebook-Posting herrschte eher Unmut bei ihren Fans. Eine Frau schreibt: „Hatt leider nix mehr mit der Sängerin von früher zu tun.. Nur mehr wenig an…. Schade früher hast mir persönlich besser gefallen….“

Zahlreiche Kommentare

Ein anderer Facebook-User schreibt unter dem Foto: „Nächste Woche steht sie Nackig da“. Eine Frau kommentiert: „Extrem unvorteilhaft!!! Schrecklich, aber Hauptsache posten … Peinlich!!!!“, aber Melissa wird auch verteidigt: „Was haben denn hier einige gegen das Bild ? Ich sehe eine gut aussehende/ gebaute Frau. Finde nix negatives daran“. Rund 500 Kommentare hat die Sängerin bei ihrem Posting bekommen. Aber auch fast 6.500 Likes. Was sagst du zu dem Foto der jungen Kärntnerin?