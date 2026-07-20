Kärntner holte sich mit dem richtigen „Ja“ 225.000 Euro

Der jüngste Lotto Meilenstein mit der Aufschrift „Achtfachjackpot“ steht seit Sonntag Abend in der Steiermark. Dort wurden nämlich jene sechs Quicktipps gespielt, von denen der letzte mit den sechs gezogenen Zahlen vom Sonntag übereingestimmt hat, und mit dem somit der erste Achtfachjackpot der Lotto Geschichte geknackt wurde. Da es der einzige Sechser der Runde war, darf sich der Gewinner bzw. die Gewinnerin über die gesamte Gewinnsumme von knapp mehr als 12 Millionen Euro freuen.

Am Freitag den millionenhohen Tipp abgegeben

Bereits am Freitag Vormittag wurde der Wettschein in einer steirischen Annahmestelle gespielt, doch der bzw. die – letztendlich – Glückliche dürfte nicht restlos vom Gewinn überzeugt gewesen sein, denn „sicherheitshalber“ spielte er bzw. sie gleich für zwei Runden; wahrscheinlich, um im Falle eines weiteren Jackpots nichts zu versäumen. Wie auch immer, seit Sonntag gibt es einen neuen steirischen Lotto Rekordgewinn, der sich in der österreichweiten Rangliste auf Platz zwei (hinter dem 14,9-Millionen-Sechser in NÖ aus dem Jahr 2018) einreiht. Mit den knapp 11,3 Millionen Tipps auf rund zwei Millionen Wettscheinen wurden 74 Prozent aller möglichen Tippkombinationen abgedeckt. Unter diesen Tipps waren auch acht Fünfer mit Zusatzzahl, die jeweils rund 52.700 Euro gewinnen. Drei Oberösterreicher:innen, zwei Niederösterreicher:innen sowie ein:e Wiener:in waren jeweils per Quicktipp erfolgreich, ein:e weitere:r Wiener:in sowie ein win2day-User setzten auf den Normalschein.

Kreuzt du beim Joker immer das „Ja“ an? Ja, immer Nein, nie Manchmal Ich spiele nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es weder bei der ersten noch bei der zweiten Ziehung einen Sechser. Die Gewinnsummen wurden jeweils auf die Fünfer aufgeteilt, wobei es bei der ersten Ziehung 163 Gewinne zu je rund 4.400 Euro, und bei der zweiten Ziehung 158 Gewinne zu je rund 4.500 Euro gegeben hat. Für die beiden LottoPlus Sechser der nächsten Ziehung warten jeweils rund 80.000 Euro.

Kärntner räumt bei Joker ab

Beim Joker gab es gleich vier Wettscheine mit der richtigen Joker Zahl, allerdings war nur auf zwei davon – auf einem in Kärnten und auf einem in Niederösterreich – auch das „Ja“ angekreuzt. Dies bedeutet einen Gewinn von jeweils mehr als 225.000 Euro. Auf zwei über win2day gespielten Wettschein war neben der richtigen Joker Zahl das „Nein“ angekreuzt. Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.