Kultfigur Diddl feiert Comeback in Kärnten: Ansturm auf Geschäft

Die Kultmaus aus den 90/20000ern ist zurück. Diddl war damals wahnsinnig beliebt. Nun konnte eine 5-Minuten-Leserin heute die Plüschmaus in Klagenfurt ergattern.

Das Kult-Maus-Königreich schlägt wieder zu: Die Diddl-Maus feiert in Kärnten ein Comeback und weckt bei vielen eine gehörige Portion Nostalgie. Eine 5-Minuten-Leserin hat heute gleich zugeschlagen und eine der Plüschfiguren bei Thalia in Klagenfurt ergattert. Für einen echt stolzen Preis: 35 Euro hat sie dafür bezahlt.

Kultfigur aus den 90ern

Auch in dem Villacher Thalia-Geschäft am Hauptplatz ist die beliebte Maus aus den 90er/2000er-Jahren heute eingezogen. Und wie es scheint, gibt es einen regelrechten Ansturm auf den Laden. Es sollen nicht mehr viele Diddl-Figuren vorrätig sein, wie eine Verkäuferin am Telefon erzählt. Besonders die Kombination aus Retrowelle und der Begeisterung einer neuen Generation sorgt dafür, dass die Springmaus mit den übergroßen Füßen in den Regalen in Kärnten wohl wieder gefragt sein wird. Wirst du auf die Retrowelle aufspringen und dir auch eine Diddl-Figur holen?