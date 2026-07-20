Ab Nachmittag: Karte zeigt, wo es in Kärnten noch gewittrig werden kann

Nach sonnigen Stunden steigt am Nachmittag das Gewitterrisiko in Kärnten wieder deutlich an. Vor allem vom Alpenhauptkamm bis in den Westen kann es lokal zu Starkregen, kräftigem Wind und kleinkörnigem Hagel kommen.

Am Montag präsentierte sich das Wetter in Kärnten zunächst von einer bewölkten Seite. Frühaufsteher im Südosten mussten zudem mit einzelnen Regenschauern rechnen. Ab dem Mittag setzte sich jedoch vorübergehend die Sonne durch. „Zu Mittag und am Nachmittag ist es recht sonnig“, heißt es seitens der GeoSphere Austria – wir haben ausführlich über das Wetter in der laufenden Woche berichtet.

„Beschränken sich meist auf das Bergland“

Im weiteren Tagesverlauf nimmt das Gewitterrisiko allerdings wieder zu. Ab dem späteren Nachmittag kommt es südlich des Alpenhauptkamms von Osttirol bis zum Wechsel zu ersten Entladungen. Wie Skywarn Austria aktuell meldet: „Diese beschränken sich meist auf das Bergland, einzelne können aber auch auf die Niederungen übergreifen. Im Laufe des Abends klingen die Gewitter meist schon wieder ab, im Südwesten können bis Mitternacht Gewitter auftreten.“

„Nicht ausgeschlossen“

Besonders der Westen Kärntens steht im Fokus des Geschehens. Für den besagte Bereich weist die Grafik eine Eingrenzung mit der „Warnstufe Gelb“ aus, wo lokaler Starkregen, kräftiger Wind und kleinkörniger Hagel durchaus möglich sind. Darüber hinaus wurde ein grauer Bereich ausgewiesen, in dem zwar eine geringe Wetterwahrscheinlichkeit herrscht. Dennoch gilt: „Einzelne Zellen sind nicht ausgeschlossen“, schildert Skywarn in den sozialen Medien.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.07.2026 um 16:39 Uhr aktualisiert