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/ ©Madlin Peko - Kärntner Linien
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Bus der Kärntner Linien.
Es kommt zu Umleitungen.
Klagenfurt
20/07/2026
Umleitung

Ab heute: Haltestellenausfälle und Umleitungen in Klagenfurt

Wegen einer Asphaltsanierung in der Theatergasse wird die Haltestelle Heuplatz stadtauswärts ab heute für zwei Wochen nicht bedient.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)
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Die KMG-Linien A und 4 werden daher stadtauswärts über den Villacher Ring, den St. Veiter Ring und weiter in die St. Veiter Straße umgeleitet. Fahrgäste werden für die entfallende Haltestelle Heuplatz auf die Ersatzhaltestellen Heiligengeistplatz und Stadtwerke verwiesen.

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©Stadtwerke Klagenfurt

Postbus-Ersatzhaltestelle

Zudem führt ein Wasserrohrbruch zu Einschränkungen auf der Linie 3: Diese fährt voraussichtlich noch bis Dienstag, den 21. Juli, nach der Haltestelle Felsenschmiedgasse stadteinwärts über die Feldkirchner Straße. Die Haltestelle Wölfnitz Ort entfällt, als Ausweichmöglichkeit steht eine eingerichtete Postbus-Ersatzhaltestelle in der Feldkirchner Straße zur Verfügung.

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©Stadtwerke Klagenfurt
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