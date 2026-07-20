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Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Fahrzeugbrand.
Die Einsatzkräfte kühlen den rauchenden Motorraum ab.
Feldkirchen
20/07/2026
Fahrzeugbrand

Fahrzeugbrand am Maltschacher See: Feuerwehr löscht brennenden Motorraum

Ein Auto geriet am Maltschacher See in Brand. Ersthelfer und Feuerwehr löschten den Brand zügig.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(199 Wörter)
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Am Montagnachmittag stieg während der Fahrt Rauch aus dem Motorraum eines Kraftfahrzeugs in Kärnten auf, was den Lenker dazu veranlasste, sein Auto im Einfahrtsbereich zum Feriendorf Maltschacher See abzustellen. Daraufhin wurde der Notruf gewählt.

Angestellte des Feriendorfes griffen ein

„Über Notruf wurde die LAWZ verständigt, welche die FF St.Martin alarmierte. Wir rückten in kürzester Zeit mit dem TLFA 2000 aus, der LFA Unimog folgte kurz danach“, erklären die Einsatzkräfte der Freiwillige Feuerwehr St.Martin/Feldkirchen. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Kräfte griffen Angestellte des Feriendorfes zu Handfeuerlöschern und konnten das Feuer dadurch bereits etwas eindämmen.

Fahrzeugbrand am Maltschacher See: Feuerwehr löscht brennenden Motorraum
©Freiwillige Feuerwehr St.Martin/Feldkirchen
Die Feuerwehr wurde alarmiert.

Feuerwehr übernahm weitere Maßnahmen

Die Feuerwehr übernahm die weiteren Maßnahmen: Zunächst kühlten die Einsatzkräfte den vorderen Teil des Wagens mit einem Hochdruckrohr. Anschließend öffneten sie die Motorhaube, klemmten die Fahrzeugbatterie ab und überzogen den Motorraum mit Schaum, um verbliebene Glutnester vollständig zu ersticken. „Nachdem das Verbringen des Fahrzeuges geklärt war, rückten wir nach etwas mehr als einer Stunde in das Rüsthaus ein und stellten die Einsatzbereitschaft her“, schildern die Einsatzkräfte abschließend.

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