Fahrzeugbrand am Maltschacher See: Feuerwehr löscht brennenden Motorraum

Am Montagnachmittag stieg während der Fahrt Rauch aus dem Motorraum eines Kraftfahrzeugs in Kärnten auf, was den Lenker dazu veranlasste, sein Auto im Einfahrtsbereich zum Feriendorf Maltschacher See abzustellen. Daraufhin wurde der Notruf gewählt.

Angestellte des Feriendorfes griffen ein

„Über Notruf wurde die LAWZ verständigt, welche die FF St.Martin alarmierte. Wir rückten in kürzester Zeit mit dem TLFA 2000 aus, der LFA Unimog folgte kurz danach“, erklären die Einsatzkräfte der Freiwillige Feuerwehr St.Martin/Feldkirchen. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Kräfte griffen Angestellte des Feriendorfes zu Handfeuerlöschern und konnten das Feuer dadurch bereits etwas eindämmen.

©Freiwillige Feuerwehr St.Martin/Feldkirchen Die Feuerwehr wurde alarmiert.

Feuerwehr übernahm weitere Maßnahmen

Die Feuerwehr übernahm die weiteren Maßnahmen: Zunächst kühlten die Einsatzkräfte den vorderen Teil des Wagens mit einem Hochdruckrohr. Anschließend öffneten sie die Motorhaube, klemmten die Fahrzeugbatterie ab und überzogen den Motorraum mit Schaum, um verbliebene Glutnester vollständig zu ersticken. „Nachdem das Verbringen des Fahrzeuges geklärt war, rückten wir nach etwas mehr als einer Stunde in das Rüsthaus ein und stellten die Einsatzbereitschaft her“, schildern die Einsatzkräfte abschließend.