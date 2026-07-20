Fotogalerie: Das war das Sommerfest der FF Bodensdorf-Tschöran

Wir haben die besten Bilder der Feier für dich zusammengefasst.

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Das große Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr Bodensdorf-Tschöran lockte zahlreiche Besucher an und sorgte für beste Stimmung bis in die Abendstunden. Musikalisch wurde das Fest von der Trachtenkapelle Bodensdorf feierlich eröffnet, bevor die Partyformation „RUA – Rund um Arnföls“ mit einer mitreißenden Mischung aus Pop- und Rockhits die Bühne übernahm und das Publikum zum Tanzen und Mitsingen begeisterte.

Die besten Bilder zum Fest:

©Egon Rutter

Zahlreiche Gäste

Auch kulinarisch ließ das Sommerfest keine Wünsche offen. Die zahlreichen Gäste wurden mit regionalen Spezialitäten und erfrischenden Getränken bestens verwöhnt. In geselliger Atmosphäre genossen Einheimische und Urlaubsgäste gemeinsam einen stimmungsvollen Sommerabend. Mitgefeiert haben: Bürgermeister Georg Kavalar, Chorleiterin Andrea Engber, Pfarrer Jacek Artur Wesoly sowie Feuerwehrkommandant Karl Klammer.