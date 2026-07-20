Ältester Wörthersee-Kapitän: „Fahre so lange ich kann und lustig bin“

Ein sonniger Sonntag in der Veldener Bucht. Mit jugendlichem Lächeln zieht Arnold Stornig (82) die Kapitänsmütze auf – und begeistert am Ufer Passanten für eine zweistündige Schiffstour. „Jeden Tag ist es anders, das ist der Reiz“, lacht der älteste Kapitän vom Wörthersee und stellt sich auf dem Passagierschiff „Santa Lucia“ ans Ruder.

„Solange der Arzt grünes Licht gibt, fahre ich weiter…“

Seit 16 Jahren tourt der Klagenfurter auf seinem geliebten Wörthersee mehrmals wöchentlich die Route von Velden nach Maria Wörth und zurück. Und er hat noch lange nicht fertig. „Angefangen habe ich 1965 mit 21 Jahren, da war ich der jüngste Kapitän am See! Ich mache immer wieder Medical Checks und solange der Arzt grünes Licht gibt, fahre ich weiter. Ein Ende ist nicht abzusehen“, so der ehemalige Vollblut-Vertriebler, der seine Passagiere mit Kärntner Schmäh begeistert und sich dabei nicht reinreden lässt. So weiß Stornig, der auch den Pilotenschein hat, viele geschichtliche Zusammenhänge zu erklären, beleuchtet Hintergründe wie zum Beispiel über die Schlangeninsel, die Eisenbahner-Wohnungen in Saag oder die Geschichte der Luxushotels von Pörtschach.

©Markus Krücken

Langweilig wird ihm nie

Der Familienvater, dessen Sohn ebenfalls die Santa Lucia steuert, macht den Job, weil er die Wertschätzung der Kunden liebt und braucht: „Ein Danke ist mir mehr wert als jeder Euro.“ Gefährliche Situationen? Gab es dank der Orientierung mittels GPS höchstens mal im Sturm: „Wenn man die Hand vor Augen kaum sieht. Doch nervös darfst du als Kapitän nicht werden. An Bord ist noch nie etwas passiert. Beim Einsteigen ist mal jemand über die Stiege gefallen, das war alles.“ Langweilig wird dem fitten Senior am Ruder eh nicht. Wenn die Touristenbusse am Schlosshotel ankommen, freut er sich stets auf neue Passagiere, doch auch für Hochzeiten und Firmenfeste kann man das Schiff chartern: „Wind, Wetter, Wasser, Leute – jeder Tag ist anders. Ich liebe was ich tu“, schildert er abschließend.