Sonne, Schauer und bis zu 24 Grad: Das bringt das Wetter am Dienstag in Kärnten
Wolken und Gewitter: So wechselhaft wird das Wetter am Dienstag in Kärnten. Regional kommt zeitweise aber immer wieder die Sonne zum Vorschein.
Am Dienstag zeigt sich das Wetter in Kärnten wechselhaft. Während am Vormittag noch häufig die Sonne scheint, nimmt die Bewölkung im Laufe des Tages zu, und über dem Bergland im Westen sowie Norden bilden sich Regenschauer und Gewitter.
Magst du Regenwetter?
19 bis 24 Grad
„Diese ziehen im Laufe des Nachmittages mit der nordwestlichen Höhenströmung in den Südosten. Abends klingen die gewittrigen Regenschauer ab und die Wolken lockern auf“, ergänzen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Regional kommt zeitweise aber immer wieder die Sonne zum Vorschein. Nach Frühtemperaturen zwischen 9 und 14 Grad erreichen die Tageshöchstwerte je nach Gebiet 19 bis 24 Grad.