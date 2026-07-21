Gebäude in Vollbrand: Großeinsatz forderte mehrere Kärntner Feuerwehren

Wie die Freiwillige Feuerwehr Greifenburg in den Nachtstunden bekannt gab, kam es nach 21 Uhr zu einem Großbrand.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Greifenburg gestern in den Nachtstunden auf Facebook bekannt gab, kam es zu einem Großbrandereignis in der Gemeinde Irschen (Spittal an der Drau). Mit den kurzen Worten „Wirtschaftsgebäude in Irschen in Vollbrand“ wandte man sich an die Öffentlichkeit.

©Leser | Ein Blick auf das Brandgeschehen kurz nach 23 Uhr.

Einsatz bis in die Nacht

Wie aus ersten Berichten übereinstimmend hervorgeht, kam es nach 21 Uhr zum Brand eines Wirtschaftsgebäudes. Auch ein 5 Minuten Leser nahm den Brand wahr und wandte sich mit einem Video des Geschehens an die Redaktion. Die Flammen sowie die Rauchentwicklung waren auch weit in die Nacht hinein zu sehen, ehe die Floriani das Brandgeschehen schließlich unter Kontrolle brachten. Eine genaue Brandursache ist aus aktueller Sicht noch unklar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.07.2026 um 06:06 Uhr aktualisiert