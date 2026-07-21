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/ ©Montage: BMI/ Pachauer/ Pixabay
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt zwei Polizisten vor einem Unfallwrack.
Die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet über den Unfall.
Klagenfurt
21/07/2026
Polizeimeldung

Schwerer Verkehrsunfall in Klagenfurt: 84-jährige Beifahrerin im Spital

Beim Abbiegen auf der Ebenthaler Straße kam es zu einem Verkehrsunfall. Für eine 84-jährige Beifahrerin endete die Fahrt im UKH.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(185 Wörter)
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Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag gegen 16:10 Uhr in Klagenfurt ereignet. Ein 56-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen war mit seinem PKW auf der Ebenthaler Straße in Fahrtrichtung Südosten unterwegs und beabsichtigte, nach links in eine Einfahrt zuzufahren.

Kollision beim Abbiegen

Ein entgegenkommender Fahrzeuglenker hielt seinen PKW an, um dem Mann das Abbiegen zu ermöglichen. Zur selben Zeit lenkte ein 55-jähriger Mann aus Wien seinen PKW auf der Ebenthaler Straße in entgegengesetzte Richtung. Auf dessen Beifahrersitz befand sich seine 84-jährige Mutter aus dem Bezirk Klagenfurt. „Der 55-jährige beabsichtigte die Kreuzung mit dem Südring stadteinwärts geradeaus zu überqueren. Als der 56-jährige Mann den Abbiegevorgang einleitete, kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden PKW des 56-jährigen Wieners“, schildert die Landespolizeidirektion Kärnten.

Frau im Krankenhaus

Durch die Kollision erlitt die 84-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst in das UKH Klagenfurt gebracht. Sowohl der 55-Jährige als auch der 56-Jährige blieben bei dem Verkehrsunfall unverletzt.

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