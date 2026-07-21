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Das Bild auf 5min.at zeigt einen verzweifelten Mann und eine verzweifelte Frau und im Hintergrund Geldscheine.
Ein Ehepaar aus dem Bezirk St. Veit an der Glan investierte nach Treffen in Klagenfurt mehrere zehntausend Euro bei mutmaßlichen Betrügern. Nach der Geldübergabe riss der Kontakt ab.
St. Veit an der Glan
21/07/2026
Betrugsmasche

Betrug in Kärnten: Ehepaar verliert zehntausende Euro an angebliche Finanzberater

Miese Masche im Bezirk St. Veit: Zwei angebliche Finanzberater haben ein Ehepaar um mehrere zehntausend Euro gebracht. Die Polizei ermittelt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(131 Wörter)
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Ein Ehepaar aus dem Bezirk St. Veit an der Glan ist Opfer von Anlagebetrügern geworden. Zwei derzeit unbekannte männliche Täter täuschten dem Paar vor, dass sie ihre finanzielle Lage durch eine Investition bei einer Finanzfirma verbessern könnten.

Erstkontakt bereits 2023

Nach einer ersten telefonischen Kontaktaufnahme im September 2023 überredeten die Unbekannten das Ehepaar zu einem persönlichen Treffen in Klagenfurt. Im Zuge mehrerer Treffen schafften es die beiden Täter, das Ehepaar zu Investitionen in der Höhe von mehreren zehntausend Euro zu verleiten.

Geld ist fort

„Nach der erfolgten Investition brach der Kontakt zu Tätern ab und es konnte das Geld nicht mehr behoben werden“, schildert die Landespolizeidirektion Kärnten. Weitere Erhebungen werden geführt.

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