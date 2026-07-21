Hitzeschutz in Kindergärten: Pädagogen fordern langfristige Maßnahmen

Der diesjährige Sommer brachte zwei Hitzewellen mit Werten von mehr als 30 Grad mit sich, was vor allem die Kleinsten belastet. Da der menschliche Körper im Kindesalter hohe Temperaturen deutlich schlechter ausgleichen kann, zählen Kinder neben älteren und chronisch kranken Menschen zu den am stärksten gefährdeten Gruppen.

Personal ist „sehr kreativ“

Aus diesem Grund fordern Elementarpädagogen auch in Kärnten spezielle Schutzkonzepte für Betreuungseinrichtungen. Vor Ort behilft man sich aktuell vor allem pragmatisch mit Schattenspendern und Wasserspielen. In einem Bericht des „ORF“ betont Belinda Ratz, Obfrau der Berufsgruppe der elementaren Bildungseinrichtungen, wie wichtig entsprechende Maßnahmen sind: „Ich glaube, da ist das pädagogische Personal sehr kreativ“. Um Betreuungsstätten dauerhaft gegen zukünftige Hitzephasen zu rüsten, reichen improvisierte Lösungen jedoch nicht aus: Es seien bauliche Veränderungen unumgänglich, wozu etwa der Einbau von Klimaanlagen in Innenräumen oder eine gezielte Bepflanzung des Außenbereichs zählen würde.

Schnelle Förderung, langfristige Lösung gefordert

Damit der Hitzeschutz langfristig greift, liege der Ball bei der Politik: Zwar stellt die Kärntner Landesregierung seit Anfang Juli im Rahmen einer neuen Förderung bis Ende 2027 insgesamt vier Millionen Euro für zügig umsetzbare Hilfen in Kindergärten, Kindertagesstätten und Volksschulen bereit, aus Sicht der Kindergärten geht diese Initiative jedoch nicht weit genug. Ratz ergänzt dazu im Bericht: „Ich glaube, dass schnelles Handeln möglich ist. […] Aber langfristig braucht es auf jeden Fall einen Plan und andere Förderungen, um das gut auszubauen.“