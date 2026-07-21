Kontrolle verloren: PKW prallte gegen Baum und stürzte in die Tiefe

Am Montagabend krachte ein junger Mann mit seinem PKW frontal gegen einen Baum und stürzte in steiles Gelände.

Ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt war am Montag gegen 23 Uhr mit seinem PKW auf der L113 im Gemeindegebiet von Griffen unterwegs. Er fuhr in Richtung Diex, als er in einer Rechtskurve mutmaßlich eine Vollbremsung einleitete, aber dennoch geradeaus weiterfuhr.

Gegen Baum geprallt

Das Fahrzeug prallte frontal gegen einen Baum, drehte sich durch die Wucht des Aufpralls um 180 Grad und kam schließlich etwa fünf Meter unterhalb der Straße in steilem Gelände zum Stillstand. „Der 20-jährige und seine 20-jährige Beifahrerin aus Klagenfurt konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien“, ergänzt die Polizei.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Der Rettungsdienst brachte beide Insassen in das Klinikum Klagenfurt. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden. Neben den Beamten der Polizeiinspektion Griffen standen die Freiwilligen Feuerwehren Diex und Haimburg sowie zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes und ein Notarztfahrzeug im Einsatz.