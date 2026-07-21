Luxusprojekt in Kärnten: Eigentumswohnungen mit Seezugang geplant

Am Westufer in Seeboden entsteht am Millstätter See ein exklusives Immobilienprojekt. Auf dem weitläufigen, grün angelegten Grundstück werden elf Eigentumswohnungen errichtet, die alle einen direkten Zugang zum Wasser sowie einen Steg bieten. Das Größenspektrum der Räumlichkeiten reicht von knapp 65 bis zu 150 Quadratmetern. Die Kaufpreise sollen ab 1,1 Millionen Euro beginnen. Der Start der Bauarbeiten ist für den kommenden September vorgesehen.

„Wertbeständigkeit geht über Generationen hinaus“

Trotz der Preisklasse stößt das Bauvorhaben bereits vorab auf großes Interesse. Die zuständige Immobilienmaklerin Katharina Ertl erläutert die Besonderheit des Standorts im Gespräch mit 5 Minuten: „Es ist einer der letzten Seegründe auf dieser Seite, der Gedanke dahinter ist, eine Anlage zu schaffen, welche nachhaltig und einzigartig ist.“ Bezüglich der Herkunft der Interessenten ergänzt sie: „Sie kommen nicht nur aus Kärnten, hauptsächliche sind es deutsche Interessenten, aber auch aus Wien.“ Zu den Perspektiven für Käufer hält sie fest: „Die Wertbeständigkeit geht über Generationen hinaus, wenn jemand so eine Wohnung kauft, nutzen das oft zwei bis drei Generationen.“

Verschiedene Layouts

Ausstattungstechnisch wird die Anlage mit Tiefgaragenstellplätzen, einer Aufzugsanlage sowie zeitgemäßer Gebäudetechnik versehen. Das architektonische Design basiert auf großzügigen Grundrissen und Panoramafenstern. Verschiedene Layouts, von Erdgeschosswohnungen mit Gartenanteil bis hin zu Penthouse-Einheiten mit privatem Pool, ist alles dabei. Der Baugrund verbindet eine ruhige Zone am Seeufer mit kurzer Distanz zum Ortskern von Seeboden. Durch die Nähe zum Autobahnknoten Spittal/Millstätter See (A10) ist zudem eine rasche Anbindung an das Straßennetz gewährleistet.