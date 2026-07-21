Urteil spricht Kärntnerin rückwirkend höheres Pflegegeld zu

Nach einer erfolgreichen Klage durch die Arbeiterkammer Kärnten wurde einer schwer erkrankten Frau die Pflegestufe 4 zugesprochen, ursprünglich wurde ihr die Pflegestufe 1 zugesprochen. Wie AK-Präsident Günther Goach erklärt, geht die behördliche Einstufung des Pflegebedarfs oft an der Lebensrealität der Betroffenen vorbei: „Erst nach einer von uns eingebrachten Klage und einem neuen Gutachten wurde das tatsächliche Ausmaß der Pflegebedürftigkeit anerkannt. Die Betroffene hat nun Anspruch auf Pflegestufe 4.“

©AK Kärnten/Helge Bauer Gerald Prein, Referatsleiter Sozialrecht.

179 Stunden statt 90

Die Kärntnerin ist aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen im Alltag auf umfassende Hilfe angewiesen und wandte sich nach dem ersten PVA-Bescheid schlussendlich an die Arbeiterkammer. Gerald Prein, Referatsleiter Sozialrecht, reichte daraufhin Klage beim Arbeits- und Sozialgericht in Klagenfurt ein. Er erklärt, dass die Einstufung in Pflegestufe 1 „völlig an der Realität“ vorbeiging. Ein unabhängiges medizinisches Gutachten bestätigte den Verdacht des Experten: „Der tatsächliche Pflegebedarf lag nicht bei den ursprünglich angenommenen 90 Stunden, sondern bei 179 Stunden pro Monat – ein Pflegeaufwand, der rechtlich die Pflegestufe 4 begründet“, so Prein. Durch das Urteil erhält die Betroffene das Pflegegeld ebenso rückwirkend.

©AK Kärnten/Helge Bauer AK-Präsident Günther Goach.

„Wichtigste Schutzmauer“

Die AK Kärnten verbucht es als „wichtigen Etappensieg“, dass ab September zudem neue PVA-Richtlinien für noch mehr Transparenz und Objektivität bei Begutachtungen gelten. Goach sieht darin eine Bestätigung: „Die neuen Regeln ab September sind das Eingeständnis, dass im System etwas schiefläuft. Bis die angekündigten Verbesserungen in der Praxis ankommen, bleibt der kostenlose Rechtsschutz der AK die wichtigste Schutzmauer für Pflegebedürftige. Wer Zweifel an seiner Einstufung hat, sollte Kontakt mit uns aufnehmen.“