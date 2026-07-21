Rückkehr der Hitzewelle? Wie heiß der August in Kärnten werden könnte

Der Juli verabschiedet sich vorerst ohne extreme Temperaturen. Doch schon ab August droht Osttirol und Kärnten die nächste Welle heißer Luft, die genaue Entwicklung bleibt jedoch unsicher.

Ein ruhiger, aber unbeständiger Juliausklang steht Kärnten und Osttirol bevor: Zwar bleibt die ganz große Hitze vorerst aus, doch Schauer und Gewitter begleiten die sommerlichen Temperaturen. Ein Blick auf den Monatswechsel lässt Meteorologen allerdings aufhorchen, auch wenn die Prognosen noch mit Vorsicht zu genießen sind: „Das eigentliche Problem ist ohnehin ein anderes: Es fehlt der Regen, und zwar in einer Jahreszeit, in der er am dringendsten gebraucht wird“, schildert David Kaufmann, Meteorologe von Tauernwetter.

©Tauernwetter Ein Blick auf die Niederschlagskarte.

„Richtung stimmt vermutlich, das Ausmaß ist offen“

Für die ersten Augusttage zeichnet sich zwar eine Tendenz zu deutlich heißerer Luft ab, die genaue Entwicklung bleibt jedoch unsicher. „Für die letzten Julitage zeigen die Modelle keine ausgeprägte Hitzewelle mehr. Danach wird es interessant: Das amerikanische Ensemble-System GEFS lässt die Temperatur in 850 Hektopascal – das entspricht rund 1500 Metern Höhe – ab dem 1. August deutlich über den klimatologischen Mittelwert steigen.“ Wie stark der Temperatursprung tatsächlich ausfällt, ist unklar. „Genauso wichtig ist aber, wie einig sich die einzelnen Modellläufe sind – und da gehen sie weit auseinander. Zwischen dem wärmsten und dem kühlsten Szenario liegen zum Monatswechsel gut zehn Grad. Übersetzt heißt das: Die Richtung stimmt vermutlich, das Ausmaß ist offen. Seriös lässt sich derzeit nur sagen, dass Anfang August die Wahrscheinlichkeit für eine Hitzewelle klar erhöht ist. Ob sie kommt, wie lange sie dauert und wie heiß es wirklich wird, entscheidet sich erst in den nächsten Tagen und Wochen“, klärt Kaufmann auf.

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Niederschlag „31 Prozent unter langjährigen Schnitt“

Die wahre Herausforderung für die Region sei jedoch nicht die Temperatur, sondern die anhaltende Dürre: „Über Hitzewellen wird geredet, weil man sie spürt. Die Trockenheit läuft leiser ab – und ist derzeit das gravierendere Thema“, schildert der Meteorologe. Bereits in den ersten beiden Juli-Dritteln lag der Niederschlag in Kärnten und Osttirol gut 31 Prozent unter dem langjährigen Schnitt, heißt es laut Tauernwetter. Jene Trockenheit sei kein neues Phänomen, sondern die Fortsetzung eines seit Dezember bestehenden Defizits, das vor allem Oberkärnten und Osttirol treffe. „Der Juli hat außerdem gezeigt, wie schnell aus trockenem Wald ein Brand wird – bei mehreren Einsätzen in den vergangenen Wochen war der Vegetationszustand der entscheidende Faktor, nicht die Zündquelle“, ergänzt Kaufmann.

©Tauernwetter Bereits in den ersten beiden Juli-Dritteln lag der Niederschlag unter dem Schnitt.

„Treffen häufiger zu als ein Münzwurf…“

Langfristmodelle machen zumindest verhaltene Hoffnung auf Entlastung im Spätsommer. „Eine experimentelle Langfristprognose des amerikanischen CFSv2-Modells rechnet für den September zwar erneut mit deutlich zu warmen Temperaturen. Beim Niederschlag zeigt sie aber ein Signal, das für uns günstig wäre: erhöhte Mengen über Oberitalien und der Adria. Das ist die typische Signatur häufigerer Italientiefs – und Italientiefs sind es, die in Kärnten und Osttirol die großen, flächendeckenden Regenmengen bringen. Also genau jene Art von Niederschlag, die Gewitter nicht liefern können“, erklärt Tauernwetter. Dennoch bleibt Skepsis geboten: „Dazu gehört eine klare Warnung: Solche Saisonprognosen treffen häufiger zu als ein Münzwurf, aber nicht viel häufiger. Im Alpenraum ist ihre Fehlerquote besonders hoch, weil das Gebirge kleinräumig alles verändert, was ein globales Modell grob auflöst. Zu verstehen ist die Karte daher als sehr grober Trend – nicht als Prognose“, so Kaufmann abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.07.2026 um 09:32 Uhr aktualisiert