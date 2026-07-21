800.000 Euro und halbseitige Sperre: Sanierung der Raderbrücke startet

Am dem kommenden Montag beginnt das Land Kärnten mit der Instandsetzung der Raderbrücke an der B78 Obdacher Straße in Bad St. Leonhard. Das Bauwerk weist mittlerweile Mängel auf: Neben einem desolaten Fahrbahnbelag sorgt eine Fahrbahnsetzung im Kurvenbereich vor allem für Lkw für ein Sicherheitsrisiko. Zudem stößt die Brücke durch die hohe Belastung durch Schwertransporte an ihre statischen Grenzen. Auch die angebaute Radwegbrücke sowie der angrenzende Abschnitt des R10 Lavantradweges zwischen der Tilzkurve und der Raderbrücke befinden werden mit erneuert.

Investition in Sicherheit und Infrastruktur

Das Straßenbaureferat des Landes Kärnten investiert 800.000 Euro in das Bauprojekt. Laut Straßenbaureferent Martin Gruber dient die Maßnahme dazu, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, die Tragfähigkeit des Bauwerks zu verbessern und die Verkehrsinfrastruktur langfristig abzusichern. Die B78 stellt als Route zwischen dem Obdacher Sattel an der steirischen Landesgrenze und Twimberg eine wichtige Transit- und Pendlerverbindung für die Bezirke Wolfsberg und Murtal dar.

©Land Kärnten

Vielfältige Baumaßnahmen an Brücke und Radweg

Im Rahmen der Arbeiten werden Fahrbahnbelag, Brückenabdichtung, beschädigte Randbalken und die bestehende Radwegkonstruktion ausgetauscht. Darüber hinaus erfolgt eine statische Verstärkung, die Modernisierung der Entwässerung sowie das Aufbringen eines neuen Schutzbelags. Auf einem etwa 200 Meter langen Straßenabschnitt werden Asphalt, Brückenanschlüsse und Leitschienen erneuert sowie Schäden an Beton- und Natursteinflächen behoben. Die Radwegbrücke erhält einen Belag aus glasfaserverstärkten Kunststoffprofilen, ein neues Stahlgeländer und einen erneuerten Korrosionsschutz. Am generalsanierten R10-Radweg wird eine neue Asphalttragschicht aufgetragen, wobei ein Teil des abgefrästen Asphaltmaterials wiederverwendet wird.

Halbseitige Sperre bis Ende September

Die Sanierungsarbeiten werden unter Aufrechterhaltung des laufenden Straßenverkehrs durchgeführt. Der Verkehr wird halbseitig mittels Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeführt. Die Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme ist für Ende September geplant.