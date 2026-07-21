Kulinarischer Zuwachs: Neue Pizzeria eröffnet am Pressegger See

Pizza, Pasta und Co.: Das Restaurant Primavera feierte seine Eröffnung. Auch die Stadtgemeinde gratulierte vor Ort.

Anlässlich der Eröffnung statteten Bürgermeister Leopold Astner und Vizebürgermeisterin Irmgard Hartlieb dem neuen Betrieb kürzlich einen offiziellen Besuch ab.

Anlässlich der Eröffnung statteten Bürgermeister Leopold Astner und Vizebürgermeisterin Irmgard Hartlieb dem neuen Betrieb kürzlich einen offiziellen Besuch ab.

Am Pressegger See gibt es kulinarischen Zuwachs: Das Restaurant und die Pizzeria Primavera hat offiziell seine Türen geöffnet und bereichert ab sofort das gastronomische Angebot der Gemeinde.

Vielfältiges Angebot

Anlässlich der Eröffnung statteten Bürgermeister Leopold Astner und Vizebürgermeisterin Irmgard Hartlieb dem neuen Betrieb kürzlich einen offiziellen Besuch ab, um gratulierend vor Ort zu sein. Kulinarisch setzt das Team des Restaurants Primavera auf klassische mediterrane Vielfalt. Die Speisekarte bietet den Gästen eine vielseitige Auswahl, die von Pizzen aus dem Steinofen über hausgemachte Pasta bis hin zu ausgewählten mediterranen Spezialitäten reicht.