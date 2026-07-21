Ab Nachmittag: Karte zeigt, wo in Kärnten heute Unwetter drohen

Unwetter-Hotspot Kärnten: Ab den Nachmittagsstunden drohen im Süden Österreichs kräftige Gewitter mit Hagel, Starkregen und Sturmböen. Auch beliebte Urlaubsregionen im Ausland kann es treffen.

Die Wetterlage spitzt sich am Nachmittag zu: Kärnten und Osttirol gehören heute zu den regionalen Unwetter-Hotspots.

Die Wetterlage spitzt sich am Nachmittag zu: Kärnten und Osttirol gehören heute zu den regionalen Unwetter-Hotspots.

Am Dienstag zeigt sich das Wetter in Kärnten wechselhaft. Während am Vormittag noch häufig die Sonne scheint, nimmt die Bewölkung im Laufe des Tages zu, und über dem Bergland im Westen sowie Norden bilden sich Regenschauer und Gewitter – wir haben berichtet. Mittlerweile steht auch schon fest, wann, wo und wie intensiv diese auftreten werden, denn vor allem Kärnten und Osttirol zählen heute wieder zu den Unwetter-Hotspots.

Lokale, kräftige Entwicklungen möglich

Skywarn Austria schätzt die Lage in ihrem Beitrag wie folgt ein: „Ab den Nachmittagsstunden entstehen im Süden Österreichs, insbesondere in Kärnten, zahlreiche Schauer und Gewitter.“ Lokal seien dabei kräftige Entwicklungen möglich: „Die Gewitter können mit Starkregen, Hagel bis etwa 4 cm sowie kräftigen Sturmböen einhergehen. Auch in Osttirol sowie in Teilen der Steiermark sind einzelne kräftige Gewitter zu erwarten.“

Warnstufen in Kärnten/Osttirol „Gelb“ : Lokal kräftiger Starkregen mit Überflutungsgefahr, Sturmböen in Gewitternähe und Hagel bis etwa 2 cm.

: Lokal kräftiger Starkregen mit Überflutungsgefahr, Sturmböen in Gewitternähe und Hagel bis etwa 2 cm. „Orange“: Kräftiger Starkregen mit Überflutungsgefahr, Sturmböen in Gewitternähe und Hagel bis etwa 4 cm.

Auflösung in der Nacht

Weiter nördlich bleibe es hingegen deutlich ruhiger, da dort zwar vereinzelt Schauer auftreten, diese jedoch überwiegend harmlos und nicht warnwürdig ausfallen sollten. Auch Unwetter Österreich prognostiziert dieselbe Wetterlage für Kärnten und ergänzt: „In der Nacht lösen sich die Schauer wieder auf“, schildert UWÖ.

Heftige Prognose für das Ausland

Während Österreich nur regional von kräftigen Gewittern betroffen ist, wird für Teile Sloweniens, Italiens sowie Kroatiens mit heftigeren Entwicklungen gerechnet. Skywarn fügt hinzu: „Vor allem in beliebten Urlaubsregionen können organisierte Gewitter mit Hagel bis 10 cm, orkanartigen Sturmböen und vereinzelten Tornados auftreten.“