Ab heute: Nächtliche Sperren und Beschränkungen am Plöckenpass

Wegen Bauarbeiten an einer Steinschlagschutzgalerie im Felssturz-Bereich kommt es am Plöckenpass (SS52) zu nächtlichen Gesamtsperren sowie Höchstgrößen-Beschränkungen für LKW.

Auf der italienischen Staatsstraße SS52 am Plöckenpass müssen sich Verkehrsteilnehmer in den kommenden Tagen auf nächtliche Straßensperren und weitere Einschränkungen einstellen. Grund dafür sind Bauarbeiten auf italienischer Seite im Felssturz-Bereich, wo laut Mitteilung der italienischen Straßenbaugesellschaft ANAS und der Behörden vom Dienstag eine Steinschlagschutzgalerie verlängert wird.

Sperren von 21 bis 6:30 Uhr

Von Dienstag, 21. Juli, bis Samstag, 25. Juli, gilt jeweils in den Nachtstunden zwischen 21 Uhr und 6:30 Uhr eine vollständige Sperre. Im Anschluss daran richtet die Straßenbaubehörde bis zum 7. August eine Ampelregelung mit wechselweiser Einbahnführung ein, heißt es. Zudem gelten Einschränkungen für den Schwerverkehr: Kraftfahrzeuge mit einer Höhe von mehr als 3,80 Metern sowie Sattelzüge ab einer Länge von 15 Metern dürfen den Pass während dieses Zeitraums nicht befahren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.07.2026 um 13:14 Uhr aktualisiert