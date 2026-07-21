Neue Praxis bringt Wohlbefinden nach Wolfsberg

Von Neuromentaltraining über Burnout-Prävention für Unternehmen bis hin zu Workshops für Kinder: Die neue Praxis von Tanja Rami und Lisa Knauder wurde eröffnet.

Die Wolfsberger Innenstadt hat einen neuen Standort für Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und Wohlbefinden: Am Schulplatz 2, gegenüber der Musikschule, eröffneten Tanja Rami und Lisa Knauder ihre gemeinsame Praxis „Balance2“. Die beiden Unternehmerinnen bieten dort Neuromentaltraining, Access Bars sowie Workshops für Unternehmen, Schulen und Privatpersonen an.

Persönliche Entwicklung im Mittelpunkt

Zur Eröffnung gratulierte auch der Wolfsberger Stadtrat für Stadtmarketing, Christian Stückler, und überreichte einen Blumengruß der Stadtgemeinde. „Mit Balance2 gewinnt unsere Innenstadt einen weiteren innovativen Betrieb, der Gesundheit, Wohlbefinden und persönliche Entwicklung in den Mittelpunkt stellt. Es freut mich besonders, dass zwei engagierte Unternehmerinnen ihr Angebot bewusst im Herzen unserer Stadt ansiedeln. Solche Initiativen beleben die Innenstadt und schaffen gleichzeitig einen Mehrwert für die Menschen. Ich wünsche Tanja Rami und Lisa Knauder viel Erfolg und zahlreiche zufriedene Kundinnen und Kunden“, betont Stückler.

Schwerpunkt liegt auf Workshops

Das Angebot von Balance2 richtet sich an Menschen jeden Alters. Ein Schwerpunkt liegt auf Workshops für Kinder und Jugendliche an Schulen, die Selbstvertrauen und mentale Stärke fördern sollen. Für Betriebe werden Trainings zu Burnout-Prävention, Stressmanagement, Resilienz und Teamdynamik angeboten.