„Hopfenhelfer“: Hirter und Rotes Kreuz starten Bier-Kooperation

Hilfe im 12er-Tray: Das Rote Kreuz Kärnten und die Privatbrauerei Hirt präsentieren die Sonderedition „Hopfenhelfer“. Ein Teil des Erlöses fließt direkt in die regionale Rotkreuz-Arbeit.

Das Rote Kreuz Kärnten und die Privatbrauerei Hirt präsentieren mit dem „Hopfenhelfer“ eine Sonderedition des beliebten Hirter 1270. Verkauft wird das bernsteinfarbene Vollbier im speziellen Rot-Kreuz-Design. Ein Teil des Verkaufserlöses fließt direkt an das Rote Kreuz Kärnten.

Tray-Kauf fließt in das Rote Kreuz

„Mit dem ‚Hopfenhelfer‘ verbinden wir ein regionales Produkt mit konkreter Unterstützung für Kärnten. Von jedem verkauften Tray fließt ein Beitrag an das Rote Kreuz Kärnten und damit in jene Arbeit, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie freiwilligen Helferinnen und Helfer tagtäglich im ganzen Bundesland leisten“, erklärt Martin Pirz, Präsident des Roten Kreuzes Kärnten. Er betont die gemeinsame Wertebasis: „Für uns war es wichtig, dieses Projekt mit einem regionalen Partner umzusetzen, der glaubwürdig für Qualität, Verantwortung und Eigenständigkeit steht – und genau das tut Hirter Bier. Die Privatbrauerei ist tief in Kärnten verwurzelt und passt mit ihrer Haltung sehr gut zum Roten Kreuz Kärnten.“

„Tag für Tag einen unverzichtbaren Beitrag“

Auch seitens der Brauerei wird die Zusammenarbeit geschätzt: „Als Kärntner Privatbrauerei ist es uns ein Anliegen, Projekte zu unterstützen, die in der Region wirken. Das Rote Kreuz leistet Tag für Tag einen unverzichtbaren Beitrag für die Menschen in Kärnten. Mit dem gemeinsamen ‚Hopfenhelfer‘ möchten wir diese Arbeit sichtbar unterstützen und gleichzeitig ein Produkt anbieten, das für Genuss, Regionalität und Zusammenhalt steht“, so Niki Riegler, Geschäftsführer und Eigentümer der Privatbrauerei Hirt. Das Projekt startet zunächst als Pilotprojekt. Bei entsprechender Nachfrage ist eine Ausweitung denkbar. Künftig soll der „Hopfenhelfer“ zudem bei Rotkreuz-Veranstaltungen in Kärnten ausgeschenkt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.07.2026 um 13:41 Uhr aktualisiert