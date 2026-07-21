U-Ausschuss zu Verkauf von Landesvermögen startet: Diese Abgeordneten sind dabei

Der Untersuchungsausschuss zu umstrittenen Immobilienverkäufen des Landes Kärnten nimmt seine Arbeit auf. Nun ist auch klar, wer im Gremium sitzt und wer den Vorsitz übernimmt.

Der mit 15. Juli eingesetzte Untersuchungsausschuss zur Veräußerung von Kärntner Landesvermögen kann seine Arbeit aufnehmen. Landtagspräsident Andreas Scherwitzl hat am Dienstag (21. Juli) die Zusammensetzung des Gremiums offiziell bekannt gegeben. Die konstituierende Sitzung findet am 29. Juli statt.

Darum geht es bei dem Untersuchungsausschuss

Der Untersuchungsausschuss soll klären, ob beim Verkauf von Landesvermögen – konkret des ehemaligen Landesjugendheims Görtschach und des Feriendorfs Ossiacher See – durch die Landesverwaltung sowie bei der Wahrnehmung von Beteiligungs- und Aufsichtsrechten alles ordnungsgemäß abgelaufen ist. Untersucht werden sollen die Vorbereitung und Abwicklung der Verkäufe sowie das Verhalten der zuständigen Organe des Landes Kärnten. Ursprünglich sollte auch der Flughafen Klagenfurt Teil des Ausschusses sein, dieser Punkt wurde nach rechtlichen Einwänden jedoch aus dem Untersuchungsgegenstand gestrichen.

Erwin Angerer übernimmt Vorsitz

Den Vorsitz des Untersuchungsausschusses übernimmt FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer. Hintergrund ist das Kärntner Untersuchungsausschussgesetz: Jene Landtagspartei, die den Antrag auf Einsetzung des Ausschusses eingebracht hat, darf den Vorsitz vorschlagen. Die FPÖ nominierte dafür ihren Klubobmann. Er erklärt in einer Presseaussendung:

Als Obmann habe ich zur konstituierenden Sitzung am 29. Juli 2026 eingeladen. In dieser Sitzung werden neben dem stellvertretenden Vorsitzenden auch der Rechtsbeistand und dessen Vertretung gewählt. Weiters werden die nächsten Termine festgelegt. Die Aufklärungsarbeit zu den Veräußerungen des Landesjugendheims Görtschach und des Feriendorfs Ossiacher See kann nun endlich beginnen.“

Diese Abgeordneten wurden entsendet

Insgesamt werden neun Abgeordnete dem Untersuchungsausschuss angehören:

SPÖ:

Luca Burgstaller

Ruth Feistritzer

Günter Leikam

Manuel Müller

FPÖ:

Erwin Angerer

Michael Reiner

ÖVP:

Hannes Mak

Michael Maier

TKK:

Gerhard Klocker

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.07.2026 um 16:08 Uhr aktualisiert