Kärntner Luxusbetriebe räumen Auszeichnungen ab

Großer Grund zur Freude in Oberkärnten: Gleich drei Tourismusbetriebe wurden in den vergangenen Tagen mit hochkarätigen Auszeichnungen geehrt. Darunter ist sogar ein österreichweiter Rekord.

Gleich drei Tourismusbetriebe aus der Region Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge sind in den vergangenen Tagen für ihre Qualität ausgezeichnet worden. Prämiert wurden drei Locations im Premiumsegment.

Chalet in Bad Kleinkirchheim ausgezeichnet

Das Chalet Falk in Bad Kleinkirchheim wurde beim Branchenaward von MeinTopHotel als „Lieblingschalet 2026“ in der Kategorie Ausstattung ausgezeichnet. Laut den Veranstaltern überzeugte der Betrieb unter anderem mit seiner exklusiven Ausstattung, einem privaten Spa-Bereich sowie einem beheizten Außenpool. „Dass wir diesen Preis, der traditionell stark von Tirol, Südtirol und Salzburg geprägt ist, nach Kärnten holen konnten, ist eine großartige Anerkennung für unsere Philosophie und die harte Arbeit“, freut sich Daniel Marschalt.

© Markus Ranalter Falk-Chef Daniel Marschalt sieht die Auszeichnung als Anerkennung für die harte Arbeit.

Rekordwertung für Landhof in Gnesau

Eine österreichweite Besonderheit gelang dem neu eröffneten Landhof „Ebner 1822“ in Gnesau. Barbara und Mario Sonnleitner erreichten bei der Klassifizierung „Urlaub am Bauernhof“ die Höchstwertung von 70 von 70 Punkten und sind damit laut Tourismusmanagement der erste Betrieb Österreichs, der die volle Punktezahl in der höchsten Kategorie bei „5 Blumen“ erzielt hat. „Wir haben nie für eine Bewertung gebaut, sondern für unsere Gäste. Dass daraus die höchste Punktzahl wird, die je ein Betrieb in Österreich erreicht hat, macht uns unglaublich stolz“, so Mario Sonnleitner.

Bestnote auch für Betrieb in Seeboden

Ebenfalls über eine Topbewertung freuen darf sich das Seespitz 37 in Seeboden. Bei der Rezertifizierung „Qualität+ Kärnten“ erhielt der Beherbergungsbetrieb in der Kategorie bis 30 Betten die maximale Bewertung von 203 von 203 Punkten. „Man braucht kein Fünf-Sterne-Haus sein, um auf internationalem Niveau zu arbeiten. Man muss es nur konsequent wollen”, ist Gastgeber Bernhard Eisendle überzeugt.

©zVg Bernhard Eisendle vom „Seespitz 37“ mit Sonja Genser von der Kärnten Werbung.

156 ausgezeichnete Betriebe

Nach Angaben des Tourismusmanagements unterstreichen die Auszeichnungen den Qualitätskurs der Region. Insgesamt verfügt die Region Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge über 156 „Qualität+ Kärnten“-zertifizierte Betriebe, darunter Unterkünfte und Ausflugsziele. „Zudem arbeiten weitere Betriebe an Zertifizierungen, Klassifizierungen und umfassenden Investitionen in ihre Häuser. Dieser kontinuierliche Qualitätsanspruch macht die Region langfristig wettbewerbsfähig“, sagt Regionsgeschäftsführer Christian Stattmann.