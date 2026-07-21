Schock bei Feuerwehrfest: Mann bricht mitten im Festzelt zusammen

Dramatische Szenen beim Feuerwehrfest in St. Marein: Während die Besucher ausgelassen feierten, kam es mitten im Festzelt zu einem medizinischen Notfall.

Am Wochenende ging das traditionelle Feuerwehrfest der Freiwilligen Feuerwehr St. Marein im Lavanttal über die Bühne. Doch das beliebte Fest wurde heuer von einem bösen Zwischenfall überschattet: „Ein Mann ist zusammengebrochen und musste mit der Rettung abtransportiert werden“, schildert Feuerwehrkommandant Jürgen Dobernig auf Anfrage von 5 Minuten.

Mitten im Festzelt zusammengebrochen

Aber der Reihe nach. Der Vorfall ereignete sich gegen 3.30 Uhr mitten im Festzelt. Ein anwesender Gast reagierte sofort und begann mit Wiederbelebungsmaßnahmen, bis Rettung und Notarzt eintrafen. Die Feuerwehr unterstützte den Einsatz, schirmte den Bereich mit Decken ab und half dabei, den Ablauf zu koordinieren. Die Besucher wurden aufgefordert, das betroffene Zelt zu verlassen, außerdem wurde die Musik beendet, so ein Bericht der Kleinen Zeitung. Nach der erfolgreichen Wiederbelebung wurde der Mann ins LKH Wolfsberg gebracht, wo er intensivmedizinisch versorgt wird.

„Manche Dinge sind wichtiger als jede Party“

Andreas Huber, der während des Vorfalls als DJ Jaxed in dem Festzelt aufgelegt hatte, meldete sich in den sozialen Medien zu Wort. Er musste seinen Auftritt früher beenden, zeigte dafür jedoch vollstes Verständnis: „In einem solchen Moment rückt die Musik in den Hintergrund. Das Wichtigste ist, dass der betroffenen Person schnell geholfen werden kann“, betont er. Weiters bedankt er sich bei allen Besuchern für den respektvollen Umgang mit der schwierigen Situation und den Einsatzkräften für ihre Arbeit. Abschließend betont er: „Ich hätte den Abend natürlich gerne mit euch zu Ende gefeiert, aber manche Dinge sind wichtiger als jede Party.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.07.2026 um 18:32 Uhr aktualisiert