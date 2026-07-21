Millionenschaden nach Rüsthausbrand – aber keine Spenden nötig

Eine Woche nach dem verheerenden Großbrand richtet sich die Feuerwehr Lieserhofen mit einer überraschenden Botschaft an die Bevölkerung: Geld für den Millionenschaden wird nicht benötigt.

Eine Woche nach dem verheerenden Brand ihres Rüsthauses meldet sich die Freiwillige Feuerwehr Lieserhofen mit einer wichtigen Botschaft. Die große Hilfsbereitschaft der Bevölkerung sei überwältigend – doch Geldspenden für den Millionenschaden seien nicht notwendig. Warum das so ist und wofür freiwillige Unterstützungen dennoch verwendet werden können.

Außergewöhnliche Welle der Solidarität

Der Schock über den Brand vom 14. Juli sitzt bei den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Lieserhofen (Seeboden, Bezirk Spittal an der Drau) noch immer tief. Umso größer sei die Dankbarkeit über die enorme Unterstützung aus der Bevölkerung. Zahlreiche Privatpersonen, Unternehmen, Vereine, Feuerwehren und Organisationen hätten sich in den vergangenen Tagen gemeldet, Hilfe angeboten oder Sachspenden organisiert. Die Feuerwehr spricht von einer „außergewöhnlichen Welle der Solidarität“ und betont in den sozialen Medien:

Für diese Anteilnahme, die vielen aufmunternden Worte, Sachspenden und persönlichen Hilfestellungen möchten wir uns herzlich bedanken.“

Feuerwehr braucht keine Spenden für den Schaden

Immer wieder sei die Feuerwehr gefragt worden, ob finanzielle Unterstützung für den Wiederaufbau benötigt werde. Die Antwort fällt eindeutig aus: Nein. Der Gebäudeschaden, die zerstörten Einsatzfahrzeuge und alle Wiederherstellungsmaßnahmen seien Angelegenheiten der Marktgemeinde Seeboden. Diese Schäden seien entsprechend versichert und würden gemeinsam mit den zuständigen öffentlichen Stellen abgewickelt. Die Florianis stellen klar:

Aus fachlicher Sicht besteht keine Notwendigkeit für Spenden zur Finanzierung des Schadensereignisses selbst, da dessen Abwicklung über die vorgesehenen Versicherungs- und Finanzierungswege erfolgt.“

Spenden sind trotzdem möglich

Wer die Kameradschaft der Feuerwehr dennoch unterstützen möchte, kann das weiterhin tun. Freiwillige Spenden würden allerdings nicht für den Brandschaden verwendet, sondern der Kameradschaft, der Jugendarbeit und den allgemeinen ehrenamtlichen Aktivitäten der Freiwilligen Feuerwehr Lieserhofen zugutekommen.

Millionenschaden nach verheerendem Brand

Wie berichtet, war das Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Lieserhofen am 14. Juli in Vollbrand geraten. Rund 120 Einsatzkräfte von neun Feuerwehren kämpften gegen die Flammen, konnten das Gebäude jedoch nicht mehr retten. Neben dem Rüsthaus wurden auch zwei neuwertige Einsatzfahrzeuge sowie ein Großteil der Ausrüstung, Geräte und Schutzkleidung zerstört. Der Schaden geht in die Millionen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Elektrischer Defekt löste Großbrand aus

Wenige Tage später stand auch die Brandursache fest: Ermittler des Landeskriminalamts Kärnten kamen gemeinsam mit der Brandverhütungsstelle Kärnten und Experten aus Wien zum Schluss, dass ein elektrischer Defekt an einem Einsatzmittel in der Fahrerkabine eines Tanklöschfahrzeugs das Feuer ausgelöst hatte. Vermutlich entstand der Brand während eines Ladevorgangs.

„Gelebte Kameradschaft gibt uns Zuversicht“

Bereits unmittelbar nach dem Brand hatten das Land Kärnten und die Marktgemeinde Seeboden rasche Unterstützung für den Wiederaufbau zugesichert. Gleichzeitig erlebte die Feuerwehr eine enorme Welle der Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung. Für genau diese Solidarität bedanken sich die Florianis nun nochmals ausdrücklich. „Die gelebte Kameradschaft und Hilfsbereitschaft geben uns Zuversicht und Motivation für die kommenden Aufgaben“, heißt es abschließend.