Kran vergessen: LKW kracht gegen Autobahn-Unterführung

Ein folgenschweres Missgeschick ist am Dienstag in Wolfsberg passiert. Ein Lkw-Lenker vergaß nach Ladearbeiten offenbar, den Kran einzufahren – wenig später krachte das Fahrzeug gegen eine Autobahnunterführung.

Ein 44-jähriger Lkw-Lenker aus Niederösterreich ist am Dienstagnachmittag (21. Juli) in Wolfsberg mit einer Autobahnunterführung kollidiert. Wie die Polizei erklärt, war ein noch ausgefahrener Ladekran der Grund.

Kran prallte gegen Unterführung

Doch was war passiert? Der Mann war nach Ladetätigkeiten im Stadtgebiet auf der Packer Straße (B70b) in Richtung A2 Südautobahn unterwegs. Und plötzlich stieß der ausgefahrene Kran gegen die Unterführung. Der 44-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Nach der Erstversorgung brachte ihn die Rettung ins LKH Wolfsberg. „Es entstand erheblicher Sachschaden an der Fahrbahn sowie am Fahrzeug. Ein Alkomatentest verlief negativ“, so die Polizei abschließend.