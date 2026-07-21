Kärntner Pflegeheimbewohner soll versucht haben, sein Bett anzuzünden

Ein Bewohner eines Pflegeheims in Steindorf am Ossiacher See soll am Dienstagabend versucht haben, sein Bett anzuzünden. Nur das rasche Eingreifen einer Pflegekraft verhinderte offenbar Schlimmeres.

In einem Pflegeheim in Steindorf soll ein Bewohner versucht haben, sein Bett anzuzünden.

In einem Pflegeheim in Steindorf soll ein Bewohner versucht haben, sein Bett anzuzünden.

Ein Feuer in einem Pflegeheim in Steindorf am Ossiacher See hätte böse ausgehen können. Umso größer war am Dienstagabend (21. Juli) die Erleichterung: Eine aufmerksame Pflegekraft reagierte geistesgegenwärtig und brachte einen Bewohner rechtzeitig in Sicherheit, nachdem dieser offenbar selbst versucht hatte, sein Bett anzuzünden.

Brandmeldeanlage schlug sofort Alarm

Aber der Reihe nach: Gegen 20.16 Uhr heulten die Sirenen. Die Brandmeldeanlage eines Pflegeheims hatte angeschlagen und die Freiwillige Feuerwehr Steindorf rückte sofort aus. Bereits fünf Minuten später trafen die ersten Einsatzkräfte ein. Noch bevor sie das Gebäude betraten, machte eine Pflegekraft auf sich aufmerksam und führte die Feuerwehr direkt in das betroffene Zimmer.

Bewohner versuchte, Bett anzuzünden

Dort bot sich den Einsatzkräften ein ernstes Bild: „Ein Bewohner des Hauses hatte offenbar gezielt versucht, das Bett in Brand zu versetzen“, so die Florianis. Die entstehende Rauchentwicklung löste die Brandmeldeanlage aus. Die Pflegekraft handelte blitzschnell und brachte den Mann noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Zimmer.

Matratze gelöscht, Bewohner ins Krankenhaus gebracht

Die Feuerwehr brachte die bereits angebrannte Matratze ins Freie und löschte sie dort ab. Anschließend wurden das Zimmer und der Gang gründlich gelüftet. „Nach Rücksprache mit dem Pflegepersonal wurde ebenfalls die Rettung zur medizinischen Abklärung an die Einsatzstelle gerufen, da die Gefahr auf eine Rauchgasvergiftung bei dem Bewohner des Zimmers bestand“, schildern die Florianis weiter. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Einsatz nach einer Stunde beendet

Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Erst als feststand, dass keine Gefahr mehr für die Bewohner des Hauses bestand, konnten Feuerwehr, Polizei und Rettung wieder abrücken.