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/ ©Kurt Nöhmer
Das Bild auf 5min.at zeigt den Blick auf die sommerliche Saualm.
In Kärnten wird ein sonniger Mittwoch erwartet.
Kärnten
21/07/2026
Wetterprognose

Der Mittwoch zeigt sich in Kärnten von seiner freundlichen Seite

Nach einer frischen Nacht zeigt sich Kärnten am Mittwoch von seiner freundlichen Seite. Viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen bis 27 Grad sorgen für ideales Ausflugswetter.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(68 Wörter)
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Nach einer frischen Nacht erwartet die Kärntnerinnen und Kärntner ein überwiegend sonniger Mittwoch. Wie die GeoSphere Austria prognostiziert, lösen sich morgendliche Nebelfelder rasch auf und machen der Sonne Platz. „Am Nachmittag entstehen zwar über den Bergen größere Quellwolken, meist bleibt es dabei aber trocken“, so die Wetterexperten. Die Tageshöchstwerte erreichen 22 bis 27 Grad.

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