Sicherheitsmangel: Riesenrutsche in KÃ¤rntner Freibad gesperrt

Kein RutschvergnÃ¼gen fÃ¼r BadegÃ¤ste: Im Stadionbad Wolfsberg wurde die Riesenrutsche auÃŸer Betrieb genommen. Wann die beliebte Attraktion voraussichtlich wieder Ã¶ffnet, steht bereits fest.

FÃ¼r viele kleine und groÃŸe BadegÃ¤ste gehÃ¶rt Rutschen zum perfekten Schwimmbadbesuch einfach dazu. Doch wer derzeit im Stadionbad Wolfsberg auf eine rasante Fahrt mit der Riesenrutsche hofft, wird enttÃ¤uscht: Die Attraktion musste kurzfristig gesperrt werden.

Sicherheitsmangel bei Kontrolle entdeckt

Wie das Stadionbad auf Facebook mitteilt, wurde bei einer routinemÃ¤ÃŸigen Kontrolle am Dienstag ein sicherheitsrelevanter Mangel festgestellt. Konkret kann sich an einzelnen Fugen punktuell Dichtungsmaterial lÃ¶sen, wodurch Spalten entstehen kÃ¶nnen. Das hat Folgen fÃ¼r die BadegÃ¤ste: „Um jedes Verletzungsrisiko zu vermeiden, ist die Rutsche bis zur Reparatur vorsorglich auÃŸer Betrieb!“, geben die Stadionbad-Betreiber in den sozialen Medien bekannt.

Reparatur durch Hersteller geplant

Die gute Nachricht: Lange soll die Sperre nicht dauern. Die Reparatur wird laut Betreiber Anfang kommender Woche direkt vom Hersteller durchgefÃ¼hrt. AnschlieÃŸend muss das Material noch trocknen. Wenn alles nach Plan lÃ¤uft, soll die Riesenrutsche ab Mittwoch, 29. Juli, wieder fÃ¼r BadegÃ¤ste freigegeben werden. „Danke fÃ¼r euer VerstÃ¤ndnis â€“ Sicherheit hat fÃ¼r uns oberste PrioritÃ¤t!“, betonen die Betreiber des Stadionbads abschlieÃŸend.