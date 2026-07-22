88. KÃ¤rntner Almwandertag zog feierlich auf die Jochalm

Im Mittelpunkt standen die Bedeutung der Almwirtschaft, die regionale Lebensmittelproduktion sowie Investitionen in die Infrastruktur. Zahlreiche Besucher, Fest- und EhrengÃ¤ste nahmen an der Veranstaltung teil, darunter u.a. Agrarreferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, EU-Kommissar a.D. Franz Fischler, Landwirtschaftskammer-PrÃ¤sident Siegfried Huber, BÃ¼rgermeister Leopold Astner, Almwirtschaftsvereins-Obmann Josef Obweger und Gailtaler-AlmkÃ¤se-Obfrau Elisabeth Buchacher.

30-jÃ¤hriges Bestehen des Gailtaler AlmkÃ¤ses

Ein Schwerpunkt des diesjÃ¤hrigen Almwandertages war das 30-jÃ¤hrige Bestehen des Gailtaler AlmkÃ¤ses g. U. â€žDer Gailtaler AlmkÃ¤se steht beispielhaft fÃ¼r die Verbindung von hÃ¶chster QualitÃ¤t, traditionellem Handwerk und regionaler WertschÃ¶pfung und zeigt, welche QualitÃ¤t in unserer heimischen Almwirtschaft steckt. Hinter jedem StÃ¼ck KÃ¤se stehen die Arbeit unserer AlmbÃ¤uerinnen und Almbauern, die Leidenschaft der Produzenten und die Verbundenheit mit unserer Region. Ich gratuliere herzlich zum 30-jÃ¤hrigen JubilÃ¤umâ€œ, sagte LH-Stv. Gruber in seinen GruÃŸworten.

KÃ¤rnten zÃ¤hlt zu den almreichsten BundeslÃ¤ndern

Mit rund 1.800 bewirtschafteten Almen zÃ¤hlt KÃ¤rnten zu den almreichsten BundeslÃ¤ndern Ã–sterreichs. Rund zwei Drittel der landwirtschaftlich genutzten FlÃ¤che liegen im Berggebiet. â€žUnsere Almen sind Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraum zugleich. Sie liefern hochwertige Lebensmittel, schÃ¼tzen vor Naturgefahren und prÃ¤gen unser Landschaftsbild, das KÃ¤rnten weit Ã¼ber die Landesgrenzen hinaus auszeichnet. Dass diese Kulturlandschaft erhalten bleibt, ist der tÃ¤glichen Arbeit unserer bÃ¤uerlichen Familienbetriebe zu verdankenâ€œ, so Gruber.

„Ist eine wesentliche Grundlage dafÃ¼r, …“

FÃ¼r die Zukunft der Almwirtschaft seien aber auch die notwendigen Rahmenbedingungen entscheidend. Das Land KÃ¤rnten unterstÃ¼tze daher laufend Investitionen in die Alm- und Forstinfrastruktur. â€žEine funktionierende Infrastruktur ist eine wesentliche Grundlage dafÃ¼r, dass unsere Almen und WÃ¤lder auch in Zukunft bewirtschaftet werden kÃ¶nnen. Seit 2019 haben wir rund 3,2 Millionen Euro an LandesfÃ¶rdermitteln fÃ¼r die Modernisierung und Instandsetzung unserer Almwege bereitgestelltâ€œ, hob Gruber hervor.

Â©BÃ¼ro LHStv. Gruber | Auf der Reisacher Jochalm in der Gemeinde Kirchbach fand am Sonntag der 88. KÃ¤rntner Almwandertag statt. Â©BÃ¼ro LHStv. Gruber | m Mittelpunkt standen die Bedeutung der Almwirtschaft, die regionale Lebensmittelproduktion sowie Investitionen in die Infrastruktur. Â©BÃ¼ro LHStv. Gruber | Ein Schwerpunkt des diesjÃ¤hrigen Almwandertages war das 30-jÃ¤hrige Bestehen des Gailtaler AlmkÃ¤ses g. U.

Gesamtbaukosten: Ã¼ber 130.000 Euro

Mit der ErÃ¶ffnung des Forst- und ErschlieÃŸungswegs auf die Reisacher Jochalm konnte im Vorfeld des Almwandertages ein weiteres wichtiges Projekt offiziell abgeschlossen werden. Auf einer LÃ¤nge von Ã¼ber sieben Kilometern wurden unter anderem das EntwÃ¤sserungssystem erneuert, zusÃ¤tzliche RohrdurchlÃ¤sse errichtet und die Tragschicht verstÃ¤rkt. Die MaÃŸnahmen verbessern die StabilitÃ¤t und Befahrbarkeit des Weges nachhaltig. Die Gesamtbaukosten betrugen mehr als 130.000 Euro und wurden mit Mitteln aus dem Agrarreferat des Landes KÃ¤rnten unterstÃ¼tzt.