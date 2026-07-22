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/ Â©Peggy Schmidt
Ein Bild auf 5min.at zeigt Max Steinbrenner in einem Kanu.
Das Kanu-Trio Felix Oschmautz, Mario Leitner und Max Steinbrenner (am Foto) schnappte sich Bronze.
USA
22/07/2026
Erfolg in den USA

WM-Medaille fÃ¼r KÃ¤rntner Kanu-Trio

Erfolg bei der Wildwasser-WM in Oklahoma City: Die KÃ¤rntner Kanuten Felix Oschmautz, Mario Leitner sowie Junioren-Champion Max Steinbrenner sichern sich im Teambewerb die Bronzemedaille.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(94 WÃ¶rter)
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Felix Oschmautz, Mario Leitner und Max Steinbrenner gewannen am Dienstag Bronze in Oklahoma City. Bei den Weltmeisterschaften blieb das Kanu-Trio in 90,78 Sekunden fehlerfrei. „Die drei KÃ¤rntner Athleten, die im Olympiazentrum KÃ¤rnten trainieren und betreut werden, haben mit ihrer herausragenden Leistung einmal mehr eindrucksvoll bewiesen, dass KÃ¤rnten zu den fÃ¼hrenden Kanu-Standorten Europas zÃ¤hlt. Sie haben unser Bundesland neuerlich ins internationale Rampenlicht gestellt und sind damit Vorbilder fÃ¼r viele junge Sportlerinnen und Sportler“, gratuliert Landessportdirektor Arno Arthofer im Namen der gesamten KÃ¤rntner Sportfamilie.

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