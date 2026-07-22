WM-Medaille fÃ¼r KÃ¤rntner Kanu-Trio

Felix Oschmautz, Mario Leitner und Max Steinbrenner gewannen am Dienstag Bronze in Oklahoma City. Bei den Weltmeisterschaften blieb das Kanu-Trio in 90,78 Sekunden fehlerfrei. „Die drei KÃ¤rntner Athleten, die im Olympiazentrum KÃ¤rnten trainieren und betreut werden, haben mit ihrer herausragenden Leistung einmal mehr eindrucksvoll bewiesen, dass KÃ¤rnten zu den fÃ¼hrenden Kanu-Standorten Europas zÃ¤hlt. Sie haben unser Bundesland neuerlich ins internationale Rampenlicht gestellt und sind damit Vorbilder fÃ¼r viele junge Sportlerinnen und Sportler“, gratuliert Landessportdirektor Arno Arthofer im Namen der gesamten KÃ¤rntner Sportfamilie.