Cobra sprengte Geburtstagsfeier in KÃ¤rnten

Eine Geburtstagsfeier im Bezirk Spittal an der Drau lief in der Nacht auf Mittwoch vÃ¶llig aus dem Ruder. Der Gastgeber zÃ¼ckte bei einer Auseinandersetzung plÃ¶tzlich eine Schreckschusspistole. Das Einsatzkommando Cobra rÃ¼ckte an.

Eine unerwartete Wendung nahm in der Nacht auf Mittwoch eine Geburtstagsfeier im Bezirk Spittal an der Drau. Zwei GÃ¤ste gerieten mit dem 30-jÃ¤hrigen Gastgeber aus der Slowakei aneinander. Dieser zÃ¼ckte plÃ¶tzlich eine Schreckschusspistole, schoss damit zweimal in den Boden. AnschlieÃŸend bedrohte er seine Kontrahenten mit der vermeintlichen Waffe, bis diese die Feier verlieÃŸen.

Cobra im Einsatz

Das hinzugerufene Einsatzkommando Cobra konnte die Lage rasch sichern. Der TatverdÃ¤chtige zeigte sich gestÃ¤ndig. Ihm wurden eine Schreckschusspistole sowie eine Glock samt Munition abgenommen. Gegen den Mann wurde ein vorlÃ¤ufiges Waffenverbot ausgesprochen. Verletzt wurde bei dem Vorfall glÃ¼cklicherweise niemand.