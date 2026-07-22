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/ Â©FF Stein im Jauntal
Ein Bild auf 5min.at zeigt wie Feuerwehrleute den qualmenden Inhalt des MÃ¼llwagens ablÃ¶schen.
Die Ladung eines MÃ¼llwagens geriet am Mittwoch in Flammen.
St. Kanzian am Klopeiner See
22/07/2026
Einsatz

Explosion und Stichflamme im MÃ¼llfahrzeug: Feuerwehr alarmiert

Brenzlige Szenen spielten sich am Mittwochmorgen im Zuge der MÃ¼llabfuhr in St. Kanzian am Klopeiner See ab. In einem MÃ¼llwagen kam es plÃ¶tzlich zu einer Explosion samt Stichflamme. Die Feuerwehr rÃ¼ckte zum Einsatz aus.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(151 WÃ¶rter)
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Die Freiwilligen Feuerwehren Stein im Jauntal und Peratschitzen sowie die Polizei wurden am Mittwochmorgen ins Gemeindegebiet von St. Kanzian am Klopeiner See alarmiert. Der Grund: In einem MÃ¼llwagen ist es zu einer Explosion samt Stichflamme gekommen, als ein Arbeiter die MÃ¼llpresse betÃ¤tigte. „Der LKW-Fahrer lenkte das MÃ¼llfahrzeug darauf sofort zu einer nahegelegenen Wiese und entlud es“, heiÃŸt es vonseiten der Beamten.

Ein Bild auf 5min.at zeigt wie Feuerwehrleute den qualmenden Inhalt des MÃ¼llwagens ablÃ¶schen.
Â©FF Stein im Jauntal
Der Lenker reagierte geistesgegenwÃ¤rtig und kippte die Ladung an einer geeigneten Stelle ab.

Vermutlich falsch entsorgte Batterie oder Akku

„Dadurch konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers auf das Fahrzeug verhindert werden“, stellen die Florianis fest, welche in der Folge die BrandbekÃ¤mpfung der abgeladenen MÃ¼llmenge durchfÃ¼hrten. Inzwischen ist die Lage unter Kontrolle. Verletzt wurde glÃ¼cklicherweise niemand. „Als AuslÃ¶ser fÃ¼r diesen Vorfall wird eine falsch entsorgte Batterie oder ein Akku angenommen“, erklÃ¤ren die Polizisten abschlieÃŸend. Die SchadenshÃ¶he kann derzeit noch nicht beziffert werden.

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Â©FF Stein im Jauntal |
Die Feuerwehrleute lÃ¶schten die Ladung des MÃ¼llfahrzeuges ab.
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AnschlieÃŸend wurde der Bereich sorgfÃ¤ltig auf verbliebene Glutnester kontrolliert.
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