SUP-Training ausprobieren: Gratis-Workouts an KÃ¤rntens Seen

Die KÃ¤rntner Seen werden wieder zur kostenlosen Sportarena: Im Rahmen der Aktion â€žGesundheit fÃ¶rdern, KÃ¤rnten bewegenâ€œ finden in den kommenden Tagen am WÃ¶rthersee und am Keutschacher See gratis Stand-up-Paddling-Kurse (SUP) statt.

Die ersten Termine der beliebten Landesinitiative â€žGesundheit fÃ¶rdern, KÃ¤rnten bewegenâ€œ stieÃŸen bereits auf groÃŸes Interesse und waren bestens besucht. Wer den Mix aus Sommerfeeling und sportlicher BetÃ¤tigung auf dem Wasser noch selbst erleben mÃ¶chte, hat weiterhin Gelegenheit dazu: Der Sommer ist noch lange nicht vorbei, und schon bald stehen die nÃ¤chsten kostenlosen Stand-up-Paddling-Workouts fÃ¼r alle Interessierten auf dem Programm.

FÃ¼r alle mÃ¶glich: Lerne von der Expertin!

Das 60-minÃ¼tige Training wird von erfahrenen Profi-Trainern geleitet. Mitmachen kann jeder, der sicher schwimmen kann. Dabei spielen Alter und sportliche Vorkenntnisse keine Rolle. Das Beste daran: Die Einheiten sind komplett kostenlos, und es ist keine Vorab-Anmeldung nÃ¶tig. Da die Teilnehmerzahl pro Einheit aus Sicherheits- und QualitÃ¤tsgrÃ¼nden auf maximal 12 Personen beschrÃ¤nkt ist, gilt das Prinzip â€žFirst come, first serveâ€œ.