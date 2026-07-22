NÃ¤chste Blechlawine im Anmarsch: Stau-Gefahr auf KÃ¤rntens StraÃŸen
Laut Ã–AMTC erreicht der Sommerreiseverkehr in den kommenden Tagen seinen HÃ¶hepunkt. Auch in KÃ¤rnten drohen am Wochenende VerzÃ¶gerungen - speziell auf den Autobahnen.
„Langsam steuern wir auf den HÃ¶hepunkt des Sommerreiseverkehrs zu“, betont Ã–AMTC-Verkehrsexperte Harald Lasser, „der Verkehr wird an jedem Wochenende stÃ¤rker.“ Das macht sich auch in KÃ¤rnten deutlich bemerkbar. Auf den Reiserouten in Richtung Obere Adria ist Geduld gefragt, besonders am typischen NadelÃ¶hr: dem Karawankentunnel. Mehr Zeit solltet ihr auÃŸerdem auf der A2 SÃ¼dautobahn einplanen, wo die Baustelle entlang der Tunnelkette Pack zwischen Bad St. Leonhard und Steinberg fÃ¼r VerzÃ¶gerungen sorgt. Auf der A10 Tauernautobahn kommt es im Sommer ebenfalls immer wieder zu Blockabfertigungen.
FÃ¤hrst du 2026 in den Urlaub?
Auch im benachbarten Ausland staut es sich
In Italien betrifft das etwa die A23 Alpe-Adria-Autobahn im Kanaltal direkt vor der Mautstelle Ugovizza. Ebenfalls mit dichtem Verkehr konfrontiert sind Reisende an der Grenze zwischen Slowenien und Kroatien beim Ãœbergang GruÅ¡kovje â€“ Macelj (A4/A2). Zudem macht sich vielerorts bereits der RÃ¼ckreiseverkehr bemerkbar.