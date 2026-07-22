Eine Verletzte nach Unfall bei Bushaltestelle

Mehrere Freiwillige Feuerwehren, die Polizei und die Rettung wurden am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall in Hunnenbrunn in der Gemeinde Frauenstein alarmiert. Zwei Fahrzeuge sind dort miteinander kollidiert.

In Hunnenbrunn wollte eine Autofahrerin ihren Wagen bei einer Bushaltestelle umdrehen. Dabei Ã¼bersah sie ein Auto, das aus Richtung St. Veit an der Glan herannahte. Dieses krachte seitlich in die Fahrerseite der Frau. Infolgedessen wurden die Freiwilligen Feuerwehren St. Veit an der Glan, Kraig und ObermÃ¼hlbach-Schaumboden sowie die Polizei und der Rettungsdienst zum Einsatz alarmiert.

Unfall forderte eine Verletzte

Eine Lenkerin wurde im Zuge der Kollision verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert, die Fahrerin des zweiten Unfallfahrzeuges blieb unverletzt. Die StraÃŸe war fÃ¼r die Dauer der Rettungs- und AufrÃ¤umarbeiten in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Eine lokale Umleitung wurde eingerichtet werden.