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/ Â©FF St. Veit / Glan
Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und des Roten Kreuzes nach einem Verkehrsunfall in Hunnenbrunn.
Ein WendemanÃ¶ver endete am Mittwoch in einer Kollision.
Frauenstein
22/07/2026
Einsatz

Eine Verletzte nach Unfall bei Bushaltestelle

Mehrere Freiwillige Feuerwehren, die Polizei und die Rettung wurden am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall in Hunnenbrunn in der Gemeinde Frauenstein alarmiert. Zwei Fahrzeuge sind dort miteinander kollidiert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(108 WÃ¶rter)
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In Hunnenbrunn wollte eine Autofahrerin ihren Wagen bei einer Bushaltestelle umdrehen. Dabei Ã¼bersah sie ein Auto, das aus Richtung St. Veit an der Glan herannahte. Dieses krachte seitlich in die Fahrerseite der Frau. Infolgedessen wurden die Freiwilligen Feuerwehren St. Veit an der Glan, Kraig und ObermÃ¼hlbach-Schaumboden sowie die Polizei und der Rettungsdienst zum Einsatz alarmiert.

Unfall forderte eine Verletzte

Eine Lenkerin wurde im Zuge der Kollision verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert, die Fahrerin des zweiten Unfallfahrzeuges blieb unverletzt. Die StraÃŸe war fÃ¼r die Dauer der Rettungs- und AufrÃ¤umarbeiten in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Eine lokale Umleitung wurde eingerichtet werden.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und des Roten Kreuzes nach einem Verkehrsunfall in Hunnenbrunn.
Â©FF St. Veit / Glan |
Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittoch in Hunnenbrunn.
Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei Autos, die miteinander kollidiert sind.
Â©FF St. Veit / Glan |
Im Einsatz standen mehrere Freiwillige Feuerwehren, die Polizei und die Rettung.
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