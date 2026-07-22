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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Stau nach einem Unfall auf der A2 SÃ¼dautobahn.
Es staut sich auf der A2 SÃ¼dautobahn in Fahrtrichtung Klagenfurt.
Wolfsberg
22/07/2026
Mittwochmittag

Unfall auf der A2 bei Wolfsberg: EinsatzkrÃ¤fte sind vor Ort

Ein Verkehrsunfall auf der A2 SÃ¼dautobahn auf HÃ¶he von Wolfsberg fordert Mittwochmittag die EinsatzkrÃ¤fte. Es staut sich bereits weit zurÃ¼ck.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(73 WÃ¶rter)
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Mehrere Freiwillige Feuerwehren, die Polizei, RettungskrÃ¤fte und ein Notarzthubschrauber wurden am Mittwoch auf die A2 SÃ¼dautobahn alarmiert. Ersten Informationen zufolge hat sich ein Verkehrsunfall zwischen Wolfsberg-Nord und SÃ¼d ereignet. Sowohl der Pannenstreifen als auch der erste Fahrstreifen in Richtung Klagenfurt sind laut der ASFINAG gesperrt. Es staut sich bereits weit zurÃ¼ck. Autofahrer mÃ¼ssen etwas mehr Zeit einplanen.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die ASFINAG-Meldung fÃ¼r die A2.
Â©ASFINAG
Ein Verkehrsunfall sorgt derzeit fÃ¼r Wartezeiten auf der A2 SÃ¼dautobahn bei Wolfsberg.
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