Unfall auf der A2 bei Wolfsberg: EinsatzkrÃ¤fte sind vor Ort

Ein Verkehrsunfall auf der A2 SÃ¼dautobahn auf HÃ¶he von Wolfsberg fordert Mittwochmittag die EinsatzkrÃ¤fte. Es staut sich bereits weit zurÃ¼ck.

Mehrere Freiwillige Feuerwehren, die Polizei, RettungskrÃ¤fte und ein Notarzthubschrauber wurden am Mittwoch auf die A2 SÃ¼dautobahn alarmiert. Ersten Informationen zufolge hat sich ein Verkehrsunfall zwischen Wolfsberg-Nord und SÃ¼d ereignet. Sowohl der Pannenstreifen als auch der erste Fahrstreifen in Richtung Klagenfurt sind laut der ASFINAG gesperrt. Es staut sich bereits weit zurÃ¼ck. Autofahrer mÃ¼ssen etwas mehr Zeit einplanen.