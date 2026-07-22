Trainsurfer (19) ausgeforscht: Jetzt muss er blechen

Einer der Trainsurfer, der am Samstag am Bahnhof KÃ¼hnsdorf auf einen Ã–BB-Zug aufgesprungen ist, konnte nun von der Polizei ausgeforscht werden. Dem 19-JÃ¤hrigen werden nun die Kosten des gesamten Polizeieinsatzes verrechnet.

Wie berichtet, standen am Samstag die ZÃ¼ge entlang der Koralmbahn mehrere Stunden lang still. Der Grund: Zumindest drei Jugendliche wurden am Bahnhof KÃ¼hnsdorf dabei beobachtet, wie sie auf das Dach eines bereits fahrenden Zuges aufgestiegen sind. „Als eine Polizeistreife den nÃ¤chsten Bahnhof in St. Paul im Lavanttal erreichte, hatte der Zug diesen bereits passiert“, heiÃŸt es nun vonseiten der Landespolizeidirektion KÃ¤rnten.

Zugstrecke stundenlang gesperrt

Der Zug wurde daraufhin von den Ã–sterreichischen Bundesbahnen (Ã–BB) im Koralmtunnel angehalten. Dort konnten Ã–BB-Mitarbeiter beobachten, wie sich zwei Jugendliche aus dem Tunnel in Richtung St. Paul entfernten. „Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch eine weitere Person im Tunnel befand, wurde die Bahnstrecke um 19.25 Uhr in beide Richtungen gesperrt und der Tunnel mittels der VideoÃ¼berwachung und Sicherheitspersonal abgesucht“, so die Polizei. Erst gegen 22 Uhr wurde die Sperre wieder aufgehoben.

TatverdÃ¤chtiger ausgeforscht

Dank eines anonymen Hinweises und einer engen Kooperation mit den Ã–BB gelang es der Polizei nun, zumindest einen von insgesamt drei TatverdÃ¤chtigen auszuforschen. Es handelt sich dabei um einen 19-jÃ¤hrigen Wiener. „Die Ermittlungen hinsichtlich der beiden weiteren TatverdÃ¤chtigen werden mit Nachdruck fortgefÃ¼hrt“, so die Exekutive weiter. Nach Abschluss der Erhebungen werden die Beschuldigten der Staatsanwaltschaft Klagenfurt sowie der Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg angezeigt – unter anderem wegen der GefÃ¤hrdung der kÃ¶rperlichen Sicherheit. Auch werden dem 19-JÃ¤hrigen die Kosten des gesamten des Polizeieinsatzes verrechnet.

FÃ¼r ihn gilt natÃ¼rlich die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.07.2026 um 11:54 Uhr aktualisiert